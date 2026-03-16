今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）〜3月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）〜3月22日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は勝負事に縁がありそう。ライバルがいるほうがやる気も出るようです。しっかり目標を決めて前進すると良いでしょう。ときどき休息を取るのも忘れずに。恋愛面は、二人でお花見や街ブラなどすると◎同じものが好きなことが分かると、ますます親しくなれるようです。
★ワンポイントアドバイス★
緊張してしまうような用事の前は全身が映る鏡を見て、自分の良いところを褒めるようにしてみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
今週は勝負事に縁がありそう。ライバルがいるほうがやる気も出るようです。しっかり目標を決めて前進すると良いでしょう。ときどき休息を取るのも忘れずに。恋愛面は、二人でお花見や街ブラなどすると◎同じものが好きなことが分かると、ますます親しくなれるようです。
緊張してしまうような用事の前は全身が映る鏡を見て、自分の良いところを褒めるようにしてみましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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