米株価指数先物 ダウ130ドル安、米がカーグ島攻撃で原油上昇 米株価指数先物 ダウ130ドル安、米がカーグ島攻撃で原油上昇

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米株価指数先物 ダウ130ドル安、米がカーグ島攻撃で原油上昇



東京時間07:29現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46755.00（-131.00 -0.28%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6667.00（-18.75 -0.28%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24513.00（-92.75 -0.38%）



米株先物は下落、原油先物が再び100ドル台に乗せている。



トランプ米大統領が先週末、イラン最大石油​輸出拠点カー​グ島の軍事目標を空爆したと発表。楽しむためだけにあと数回攻撃するかもしれないと再攻撃を示唆。

原油市場混乱と原油高に伴うインフレ加速・米利下げ時期後ずれが懸念される。

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