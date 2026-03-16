米株価指数先物 ダウ130ドル安、米がカーグ島攻撃で原油上昇
米株価指数先物 ダウ130ドル安、米がカーグ島攻撃で原油上昇
東京時間07:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46755.00（-131.00 -0.28%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6667.00（-18.75 -0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24513.00（-92.75 -0.38%）
米株先物は下落、原油先物が再び100ドル台に乗せている。
トランプ米大統領が先週末、イラン最大石油輸出拠点カーグ島の軍事目標を空爆したと発表。楽しむためだけにあと数回攻撃するかもしれないと再攻撃を示唆。
原油市場混乱と原油高に伴うインフレ加速・米利下げ時期後ずれが懸念される。
東京時間07:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46755.00（-131.00 -0.28%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6667.00（-18.75 -0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24513.00（-92.75 -0.38%）
米株先物は下落、原油先物が再び100ドル台に乗せている。
トランプ米大統領が先週末、イラン最大石油輸出拠点カーグ島の軍事目標を空爆したと発表。楽しむためだけにあと数回攻撃するかもしれないと再攻撃を示唆。
原油市場混乱と原油高に伴うインフレ加速・米利下げ時期後ずれが懸念される。