日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3368（-2.0　-0.06%）
ホンダ　1373（+5　+0.37%）
三菱ＵＦＪ　2624（-32　-1.20%）
みずほＦＧ　6094（-42　-0.68%）
三井住友ＦＧ　5085（-23　-0.45%）
東京海上　5896（-9　-0.15%）
ＮＴＴ　154（-0.7　-0.45%）
ＫＤＤＩ　2621（-11　-0.42%）
ソフトバンク　212（-1.2　-0.56%）
伊藤忠　2040（-31　-1.50%）
三菱商　5244（+33　+0.63%）
三井物　5774（-54　-0.93%）
武田　5677（+4　+0.07%）
第一三共　2818（-0.5　-0.02%）
信越化　6463（-68　-1.04%）
日立　4790（-63　-1.30%）
ソニーＧ　3433（-25　-0.72%）
三菱電　5426（-30　-0.55%）
ダイキン　18929（-126　-0.66%）
三菱重　4722（-23　-0.48%）
村田製　3613（-37　-1.01%）
東エレク　38001（-339　-0.88%）
ＨＯＹＡ　27589（-176　-0.63%）
ＪＴ　5690（-21　-0.37%）
セブン＆アイ　2030（-11　-0.54%）
ファストリ　64333（-667　-1.03%）
リクルート　6453（-61　-0.94%）
任天堂　10191（-29　-0.28%）
ソフトバンクＧ　3521（-57　-1.59%）
キーエンス（普通株）　60699（-181　-0.30%）