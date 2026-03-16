日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3368（-2.0 -0.06%）
ホンダ 1373（+5 +0.37%）
三菱ＵＦＪ 2624（-32 -1.20%）
みずほＦＧ 6094（-42 -0.68%）
三井住友ＦＧ 5085（-23 -0.45%）
東京海上 5896（-9 -0.15%）
ＮＴＴ 154（-0.7 -0.45%）
ＫＤＤＩ 2621（-11 -0.42%）
ソフトバンク 212（-1.2 -0.56%）
伊藤忠 2040（-31 -1.50%）
三菱商 5244（+33 +0.63%）
三井物 5774（-54 -0.93%）
武田 5677（+4 +0.07%）
第一三共 2818（-0.5 -0.02%）
信越化 6463（-68 -1.04%）
日立 4790（-63 -1.30%）
ソニーＧ 3433（-25 -0.72%）
三菱電 5426（-30 -0.55%）
ダイキン 18929（-126 -0.66%）
三菱重 4722（-23 -0.48%）
村田製 3613（-37 -1.01%）
東エレク 38001（-339 -0.88%）
ＨＯＹＡ 27589（-176 -0.63%）
ＪＴ 5690（-21 -0.37%）
セブン＆アイ 2030（-11 -0.54%）
ファストリ 64333（-667 -1.03%）
リクルート 6453（-61 -0.94%）
任天堂 10191（-29 -0.28%）
ソフトバンクＧ 3521（-57 -1.59%）
キーエンス（普通株） 60699（-181 -0.30%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3368（-2.0 -0.06%）
ホンダ 1373（+5 +0.37%）
三菱ＵＦＪ 2624（-32 -1.20%）
みずほＦＧ 6094（-42 -0.68%）
三井住友ＦＧ 5085（-23 -0.45%）
東京海上 5896（-9 -0.15%）
ＮＴＴ 154（-0.7 -0.45%）
ＫＤＤＩ 2621（-11 -0.42%）
ソフトバンク 212（-1.2 -0.56%）
伊藤忠 2040（-31 -1.50%）
三菱商 5244（+33 +0.63%）
三井物 5774（-54 -0.93%）
武田 5677（+4 +0.07%）
第一三共 2818（-0.5 -0.02%）
信越化 6463（-68 -1.04%）
日立 4790（-63 -1.30%）
ソニーＧ 3433（-25 -0.72%）
三菱電 5426（-30 -0.55%）
ダイキン 18929（-126 -0.66%）
三菱重 4722（-23 -0.48%）
村田製 3613（-37 -1.01%）
東エレク 38001（-339 -0.88%）
ＨＯＹＡ 27589（-176 -0.63%）
ＪＴ 5690（-21 -0.37%）
セブン＆アイ 2030（-11 -0.54%）
ファストリ 64333（-667 -1.03%）
リクルート 6453（-61 -0.94%）
任天堂 10191（-29 -0.28%）
ソフトバンクＧ 3521（-57 -1.59%）
キーエンス（普通株） 60699（-181 -0.30%）