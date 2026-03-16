東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.73 高値159.75 安値159.01
160.72 ハイブレイク
160.24 抵抗2
159.98 抵抗1
159.50 ピボット
159.24 支持1
158.76 支持2
158.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1417 高値1.1530 安値1.1411
1.1613 ハイブレイク
1.1572 抵抗2
1.1494 抵抗1
1.1453 ピボット
1.1375 支持1
1.1334 支持2
1.1256 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3230 高値1.3370 安値1.3219
1.3478 ハイブレイク
1.3424 抵抗2
1.3327 抵抗1
1.3273 ピボット
1.3176 支持1
1.3122 支持2
1.3025 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7911 高値0.7917 安値0.7847
0.8006 ハイブレイク
0.7962 抵抗2
0.7936 抵抗1
0.7892 ピボット
0.7866 支持1
0.7822 支持2
0.7796 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.73 高値159.75 安値159.01
160.72 ハイブレイク
160.24 抵抗2
159.98 抵抗1
159.50 ピボット
159.24 支持1
158.76 支持2
158.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1417 高値1.1530 安値1.1411
1.1613 ハイブレイク
1.1572 抵抗2
1.1494 抵抗1
1.1453 ピボット
1.1375 支持1
1.1334 支持2
1.1256 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3230 高値1.3370 安値1.3219
1.3478 ハイブレイク
1.3424 抵抗2
1.3327 抵抗1
1.3273 ピボット
1.3176 支持1
1.3122 支持2
1.3025 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7911 高値0.7917 安値0.7847
0.8006 ハイブレイク
0.7962 抵抗2
0.7936 抵抗1
0.7892 ピボット
0.7866 支持1
0.7822 支持2
0.7796 ローブレイク