東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.73　高値159.75　安値159.01

160.72　ハイブレイク
160.24　抵抗2
159.98　抵抗1
159.50　ピボット
159.24　支持1
158.76　支持2
158.50　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1417　高値1.1530　安値1.1411

1.1613　ハイブレイク
1.1572　抵抗2
1.1494　抵抗1
1.1453　ピボット
1.1375　支持1
1.1334　支持2
1.1256　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3230　高値1.3370　安値1.3219

1.3478　ハイブレイク
1.3424　抵抗2
1.3327　抵抗1
1.3273　ピボット
1.3176　支持1
1.3122　支持2
1.3025　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7911　高値0.7917　安値0.7847

0.8006　ハイブレイク
0.7962　抵抗2
0.7936　抵抗1
0.7892　ピボット
0.7866　支持1
0.7822　支持2
0.7796　ローブレイク