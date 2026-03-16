「HL-P3ESR XD2」(左)と「Super HL5 Plus XD2」(右)

サエクコマースは、Harbethのスピーカー新製品「HL-P3ESR XD2」と「Super HL5 Plus XD2」を3月22日に発売する。価格はHL-P3ESR XD2が704,000円、Super HL5 Plus XD2が1,386,000円。

先に発売されている「HLCompact7ES-3 XD2」と合わせて、Harbethのスピーカーは全てXD2シリーズへと進化。

ドライバーユニットには、ポリマー材の調合から成型、仕上げに至るまで再検討した、最新世代の「RADIAL4」を採用している。「Harbethらしいバランスの良さはそのままに解像感やダイナミックレンジを向上させた」としている。

【HL-P3ESR XD2】 形式：2ウェイ2スピーカー密閉型 周波数特性：75Hz～20kHz(±3dB) インピーダンス：6Ω 出力音圧レベル：83dB/W/m 寸法：190×184×306mm(幅×奥行き×高さ) 重量：6.1kg【Super HL5 Plus XD2】 形式：3ウェイ3スピーカーバスレフ型 周波数特性：40Hz～20kHz(±3dB) インピーダンス：6Ω 出力音圧レベル：86dB/W/m 寸法：332×300×635mm(幅×奥行き×高さ) 重量：15.8kg