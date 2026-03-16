阪神 右の中継ぎで目に留まった早川 ストライクゾーンにしっかり投げ込め左打者にもキレのある球で内角を攻めていた 佐藤義則氏が評価
「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）
阪神がオープン戦初の完封負けを喫した。打線は広島先発・森らの前に５安打と沈黙。先発の西勇は４回３安打無失点と好投したが五回に２番手で登板した工藤が四球でピンチを招くと、１死満塁から岩貞が平川に決勝の犠飛を許した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は右の中継ぎとして「目に留まったのが１回無失点に抑えた早川」と評価した。
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先発陣のコマがそろっていて、救援陣の勝ちパターンもほぼ固まっている阪神投手陣で、唯一ともいえる課題がビハインドの展開で送り出す右投手だ。
候補の一人だった工藤は四球２つを出して交代。制球難は相変わらずで明らかなボール球が目立った。これではベンチも怖くて使えない。同じ失敗を繰り返しており、現状では１軍に残るのは難しいだろう。
１４日の試合で登板した湯浅も候補だが、１回２安打１失点。変化球が高く、抜けた半速球の球を打たれた。決して状態がいいとはいえない。
そんな中で目に留まったのが、この日４番手で登板し、１回無失点に抑えた早川だ。ストライクゾーンにしっかり投げ込めていたし、左打者に対してもシュート回転することなく、内角をキレのある球で攻めていた。まだ経験の少ない投手ではあるが、こういう投球ができれば、１軍でもある程度使えるだろう。
先発の西勇は持ち味を発揮して４回無失点に抑えたが、他と比べると、序列的に開幕ローテ入りは難しい。だれかが不調に陥ったり、故障者が出た時など不測の事態に備える立場になるのではないか。