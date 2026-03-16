「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）

阪神がオープン戦初の完封負けを喫した。打線は広島先発・森らの前に５安打と沈黙。先発の西勇は４回３安打無失点と好投したが五回に２番手で登板した工藤が四球でピンチを招くと、１死満塁から岩貞が平川に決勝の犠飛を許した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は右の中継ぎとして「目に留まったのが１回無失点に抑えた早川」と評価した。

◇ ◇

先発陣のコマがそろっていて、救援陣の勝ちパターンもほぼ固まっている阪神投手陣で、唯一ともいえる課題がビハインドの展開で送り出す右投手だ。

候補の一人だった工藤は四球２つを出して交代。制球難は相変わらずで明らかなボール球が目立った。これではベンチも怖くて使えない。同じ失敗を繰り返しており、現状では１軍に残るのは難しいだろう。

１４日の試合で登板した湯浅も候補だが、１回２安打１失点。変化球が高く、抜けた半速球の球を打たれた。決して状態がいいとはいえない。

そんな中で目に留まったのが、この日４番手で登板し、１回無失点に抑えた早川だ。ストライクゾーンにしっかり投げ込めていたし、左打者に対してもシュート回転することなく、内角をキレのある球で攻めていた。まだ経験の少ない投手ではあるが、こういう投球ができれば、１軍でもある程度使えるだろう。

先発の西勇は持ち味を発揮して４回無失点に抑えたが、他と比べると、序列的に開幕ローテ入りは難しい。だれかが不調に陥ったり、故障者が出た時など不測の事態に備える立場になるのではないか。