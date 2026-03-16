「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表−米国代表」（１５日、マイアミ）

２大会ぶりのＶ奪回を目指す米国代表は、公式Ｘで球場入りの様子を公開。主将のジャッジらが私服でクラブハウスへ入った。

ジャッジは黒のパンツに白のインナー、ベージュのジャケットを合わせたカジュアルなスタイル。ハーパーもシンプルなコーデで決意に満ちた表情を浮かべた中、ひときわ目を引いたのが先発するスキーンズだ。

ブルーのスーツを着込み、ネクタイも締めた右腕。試合前の球場入りでは見られない“正装”姿に、ファンからも「スキーンズはゲームを支配する準備ができているように見える」「とても印象に残る服装で現れた」「スキーンズにしか目が行かない」と反響の声がわき起こった。

昨季サイ・ヤング賞の２３歳エース・スキーンズが、タティスやソト、ゲレロ、マチャドら、オールスター選手がズラリと並ぶドミニカ共和国打線をどう抑えるか。出場国最高の打率・３１２、１４本塁打、５０打点、ＯＰＳ１・０９０をマークするなど、破壊力は抜群。３大会連続の決勝進出へ、序盤のスキーンズの投球がカギとなりそうだ。