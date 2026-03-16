１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ベルグアース<1383>，ホドルワン<2345>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，アールプラン<2983>，ストレジ王<2997>，マーチャント<3121>，山岡家<3399>，ＪＭＨＤ<3539>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，ＳＹＳＨＤ<3988>，カラダノート<4014>，ブレインズ<4075>，リンクユーＧ<4446>，ヒュマメイド<456A>，ＴＯブックス<500A>，リンカーズ<5131>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，トルク<8077>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>，スバル興<9632>ほか



出所：MINKABU PRESS