１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７３銭前後と前日と比べて３８銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円３６銭前後と同１円０８銭程度のユーロ安・円高だった。



米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が長期化するとの見方が広がり、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物が一時１バレル＝９９ドル台に上昇し、節目の１００ドルに接近した。為替市場では有事のドル買いが続き、ドル円相場は２０２４年７月以来、およそ１年８カ月ぶりの円安水準をつけた。米国の２０２５年１０～１２月期国内総生産（ＧＤＰ）の改定値が速報値から下方修正されたことを受け、米国景気の先行き警戒からドル売り・円買いが入る場面もあったが、原油価格の上昇によるインフレ懸念が広がるなかで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測も後退。ドル円は１５９円ちょうど近辺を下値にジリ高の展開となり、一時１５９円７５銭近辺まで水準を切り上げた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４１７ドル前後と前日と比べて０．００９５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS