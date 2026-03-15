中性脂肪値を下げる予防法とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「中性脂肪」を下げる可能性の高い「飲み物」はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

中性脂肪とは？

健康診断で中性脂肪が高いと指摘されたことはありませんか？中性脂肪は一度は聞いたことがある言葉とは思いますが、どのようなものなのか詳しくわからない方も多いのではないでしょうか。中性脂肪はなんとなく、体に良くないのではないかとおもわれている方も多いと思います。この記事では、中性脂肪について詳しく解説します。

中性脂肪とは、脂肪の一種でトリグリセリド（トリグリセライド、TG）とも呼ばれます。体内での貯蔵エネルギーとしての役割を持ち、糖質の不足を補って体を動かす際の重要なエネルギーとなります。

中性脂肪値が高いとどうなる？

体のエネルギー源として非常に重要な役割を持ちますが、中性脂肪が高いことは動脈硬化の危険因子となります。また、空腹時で500mg/dL以上の著名な高中性脂肪血症は、急性膵炎のリスクにもなります。

中性脂肪は空腹時に150mg/dL以上、随時採血で175mg/dL以上であった場合に高TG血症と診断されます。高TG血症は将来の冠動脈疾患（狭心症、心筋梗塞）や脳梗塞の発症や死亡に影響していると報告されており、注意が必要です。

中性脂肪値を下げる予防法

飲酒を控える

アルコール摂取は、中性脂肪をあげる原因となります。適量にとどめる様にしましょう。一日のアルコール摂取の目安として、純アルコール量20ｇ程度以下が勧められます。この純アルコール量20ｇは日本酒で1合（180ml）、ビールで中瓶１本（500ｍｌ）、ワイン200ml程度です。一日当たりのアルコール量を減らす事、もしくは週2回程度の休肝日を設けてアルコール摂取量を減らしていきましょう。

糖質を控える

糖質は体の主なエネルギー源であり、体にとって不可欠です。しかし、摂りすぎによりエネルギーとして使われなかった残りは、中性脂肪となります。このため、糖質の摂りすぎは、中性脂肪が高くなる原因となるため注意が必要です。果物や菓子類、ジュースなどの間食をまず控えるようにしましょう。

夜の食事を食べすぎない

夜の食事は、その後に活動量が減ってしまうためエネルギーとして消費されず血液中の中性脂肪が高くなる原因となります。夜の食事は早めに食べ、食べ過ぎないようにすることが大切です。

魚類を摂る

タンパク質の摂取は肉類を少なめにし、魚や大豆製品を多めにとるようにしましょう。大豆や魚油には不飽和脂肪酸が多く含まれており、血中のコレステロール値を上げにくいと言われています。また、魚油に含まれるEPAには中性脂肪を低下させる効果が期待できます。

有酸素運動を行う

中性脂肪を下げるためには、有酸素運動が有効であると言われています。できれば、息が切れる程度の運動を一日30分程度、週3回以上行うことが勧められます。しかし、なかなか時間が取れない場合、一日10分でも体を動かす習慣をつけることが大切です。通勤や買い物など日常生活に取り入れてなるべく体を動かすようにしましょう。

「中性脂肪を下げる食べ物」についてよくある質問

ここまで中性脂肪を下げる食べ物について紹介しました。ここでは「中性脂肪を下げる食べ物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

中性脂肪値を下げるお茶について教えてください。

伊藤 陽子（医師）

ウーロン茶や緑茶、コーヒーなどに含まれるポリフェノールは食後の中性脂肪の上昇を緩やかにする働きがあります。また、特定保健用食品の中には難消化性デキストリンを含む飲料もあります。この難消化性デキストリンもポリフェノール同様に食後の中性脂肪の上昇を抑える働きがあるため、中性脂肪の高値が気になる方では試してみるのも良いでしょう。

トマトジュースで中性脂肪値を下げることはできますか？

伊藤 陽子（医師）

トマトジュースに含まれるリコピンはLDL-コレステロールを低下させる作用があると言われています。糖質が生のトマトと同程度含まれるため、大量に飲むと中性脂肪は上がる可能性も考えられます。

編集部まとめ中性脂肪の高値が気になったら、まず食事の見直しで予防を

中性脂肪が高い状態が持続すると、動脈硬化のリスクとなります。この中性脂肪は食事と密接に関係しており、食事を見直すことがとても重要です。糖質の摂りすぎ、アルコールの摂りすぎがないかを考えましょう。また、有酸素運動を行うことも大切です。また、特定保健用食品の中には中性脂肪の上昇を緩やかにする効果があるものも販売されています。この飲み物だけで中性脂肪を下げることは難しいですが、食事や運動不足に気を付けた上で、特定保健用食品を取り入れることで効果的に中性脂肪を下げられる可能性があります。上手に取り入れてみましょう。

「中性脂肪」の異常で考えられる病気

「中性脂肪」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器科の病気

狭心症心筋梗塞

大動脈瘤

腎・泌尿器科の病気

脳神経科の病気

大動脈解離慢性腎臓病脳梗塞

中性脂肪が高値であると、動脈硬化のリスクとなります。動脈硬化が進行するとさまざまな病気の原因となります。早めに食事や運動習慣の見直しをすることが大切です。健康診断などで中性脂肪が異常と言われたら、まず内科を受診して相談してみましょう。

参考文献

健康診断で異常を言われたら？（日本動脈硬化学会）

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版（日本動脈硬化学会）