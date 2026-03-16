◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）

“オールスター打線”のドミニカ共和国と対戦するアメリカ代表。練習日にはキャプテンを務めるアーロン・ジャッジ選手を中心に、笑顔で練習を行う姿がありました。

ジャッジ選手にアメリカ代表の野球について聞いてみると、「たくさん練習して、グラウンドを飛び回って、すべてをグラウンドで出し尽くす。USAと書かれたユニホームを着るってことはその国すべてを代表するということ。他の選手だけではなく、テレビを見ている子どもたちも。だからこそ、たくさん練習するけど、楽しく野球をしているところを見せないといけないと僕は思う」という答えが返ってきました。

WBCという国と地域を代表して行われる国際大会は子どもの頃に夢見ていたシチュエーションそのものだと笑いました。

「こんな興奮するシチュエーションはないよね。子どもの頃に家の裏庭でさ、世界の大舞台で試合をすることを夢見てたのを思い出すなぁ。9回裏、2アウトボールカウント3-2で歓声に包まれて打席に立つ、とかね。そんな最高の試合になると思う。自分の子どもの頃を思い出すよ」

強敵・ドミニカ共和国との試合を前にかなりリラックスした様子を見せていたアメリカ代表。試合は午前9時にプレーボールです。