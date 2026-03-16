靴底のカスタムやオーダーシューズを手がける「ASHIDO HOKKAIDO」代表の佐藤我久さん＝札幌市

世界でも有数の豪雪都市・札幌に、靴底のカスタムやオーダーシューズを手がける「ASHIDO HOKKAIDO」はある。コンセプトは「雪国の暮らしに、足元から革命を」。代表の佐藤我久さん（32）は「売りたい靴ではなく、お客さまが履きたい靴を届けたい」との思いを胸に理想の靴を追い求める。（共同通信＝竹内大志）

「気になっていたのはこういうデザインですよね」。革靴や靴底のサンプルで埋め尽くされた店内。丁寧に要望を聞き取り、その人にぴったりの一足を一緒に考える。顧客目線の仕事が信条だ。

北海道帯広市出身。愛知県の大学在学中に靴磨き職人としてキャリアをスタートさせ、2021年に札幌市に移った。

冬場、街を行き交う人の足元に違和感を覚えた。雪道仕様のカジュアルな、いわゆる「冬靴」ばかり。男性がスーツに合わせるのも一般的だ。「本州ではあり得ない光景だった。道民だからこそ欲しい靴がきっとある」

靴販売店を回ると、滑りにくさこそが重視されていると気付いた。素材ごとに適した接着剤などの研究を重ね、多彩な靴底を取りそろえた。「こんな店を待っていた」との声に手応えと責任を感じる。今や道内だけではなく、東北や北陸からの問い合わせも増えた。

顧客のニーズに応じ、登山や渓流釣りに対応できる靴の取り扱いも始めた。「用途やサイズなど、まだ知らない悩みを抱えた人がいるはず」。全ての人を足元から支える―。夢は広がっていく。

靴底のカスタムやオーダーシューズを手がける「ASHIDO HOKKAIDO」代表の佐藤我久さん＝札幌市

靴底のサンプルが掲示された「ASHIDO HOKKAIDO」の店内＝札幌市