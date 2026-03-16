多くの竜党が、さらなる飛躍を期待しているはずだ。侍ジャパンの一員としてWBCに出場した中日・高橋宏斗投手（23）だ。

3月10日のチェコ戦（東京ドーム）でWBC初先発。4回2/3を2安打無失点、5奪三振の快投を披露した。上昇曲線を描く要因の一つに、前回23年大会の経験がある。

「あのレベルの高さの野球を経験することができたのは、自分の中でも本当にプラスになったと思います」

2大会連続で最年少選出となった右腕は、20歳で挑んだ前回大会は中継ぎで3試合計3回1失点。決勝の米国戦ではトラウト（エンゼルス）から空振り三振を奪うなど、高い能力の一端を示した。

「前回は、がむしゃらに投げていただけでしたが、ちょっと頭を使えるようになったかなと思います。“打者の間合いになっているな”とか、“この球を投げたら抑えられるかな”とか。打者と投手の、この感性の中で多少、分かるものが出てきたかなと思います」

150キロ超の直球と落差の鋭いスプリットが武器。元々このコンビネーションだけで抑えることができてしまうポテンシャルの持ち主が、“勝負の嗅覚”も身に付けた形。メジャー志向があり、公私で慕うドジャース・山本をテレビ観戦する中で、世界の強打者にも視線を送ってきた。

「（大谷選手の活躍を含めて）この1年でメジャーの試合を見る人が増えて、こんな凄い選手がいるんだって、みんなが分かったと思う。そういった選手が出るチームは強いと思いますし、前回はそれをよく分かっていないまま戦いましたが、今回はまた違った感覚で戦えるのかなって」

チームでは昨季、自身初の開幕投手を務め26試合で8勝10敗、防御率2・83。自己最多171回2/3を投げるなど、先発ローテーションの柱を担った。WBC参戦で、シーズンに向けた調整面では不透明な部分が残るが、早期のチーム合流が期待される。

高橋宏は「（自分が思い描いていた成長曲線の）半分もいっていないと思いますが、今回もいいプラス材料が得られると思うので、それをシーズンに生かしたい」と言った。日の丸を背負い懸命に腕を振った若き右腕が、今度はチームを上位浮上に導く快投を披露する。（記者コラム・湯澤 涼）