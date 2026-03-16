『国宝』チーム、アカデミー賞レッドカーペットに感激 「場違い感もあるけど幸せ」監督は受賞に期待
現地時間15日（日本時間16日）、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された「第98回アカデミー賞」授賞式のレッドカーペットに、映画『国宝』チームが登場。NHK BSの生中継番組でレポーターを務める俳優の要潤が現地で取材を行い、『国宝』チームが大舞台に胸を高鳴らせる心境を語った。
【写真】米国アカデミー賞2部門に輝いた『国宝』メイクアップ
日本映画で初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた『国宝』。授賞式には、豊川京子氏（ヘアメイク・69）、日比野直美氏（歌舞伎化粧・63）、西松忠氏（舞台面床山・64）、中村鴈治郎（歌舞伎指導＆出演・67）、李相日氏（監督・52）が出席。
華やかな雰囲気に包まれた会場について、「めちゃめちゃ盛り上がっていてびっくりしています」「急にドキドキしてきました。すごい熱気です」と興奮気味にコメント。李監督は「幸せです。ただ楽しむだけです」と、晴れやかな表情を見せた。
日本時間13日に行われた「第49回日本アカデミー賞」では最多10冠を獲得した『国宝』。授賞式には慣れている李監督も「正直“場違い感”もありますね」と率直な思いを吐露。それでも作品については、「『国宝』は“全員野球”で作った映画。特にメイクが評価されていることは象徴的です。歌舞伎と映画が融合した、日本でしか作れない作品の魅力を見ていただけたのだと思います」と手応えを語った。
受賞の可能性について問われると、「想像はできませんが、もし受賞できたら跳び上がって喜びますよ。日本でも大きな盛り上がりになるのでは」と期待を込めた。
世界最高峰の映画の祭典であるアカデミー賞の受賞作品・受賞者の発表はこのあとすぐ。『国宝』チームの授賞式の行方に注目が集まっている。
【写真】米国アカデミー賞2部門に輝いた『国宝』メイクアップ
日本映画で初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた『国宝』。授賞式には、豊川京子氏（ヘアメイク・69）、日比野直美氏（歌舞伎化粧・63）、西松忠氏（舞台面床山・64）、中村鴈治郎（歌舞伎指導＆出演・67）、李相日氏（監督・52）が出席。
日本時間13日に行われた「第49回日本アカデミー賞」では最多10冠を獲得した『国宝』。授賞式には慣れている李監督も「正直“場違い感”もありますね」と率直な思いを吐露。それでも作品については、「『国宝』は“全員野球”で作った映画。特にメイクが評価されていることは象徴的です。歌舞伎と映画が融合した、日本でしか作れない作品の魅力を見ていただけたのだと思います」と手応えを語った。
受賞の可能性について問われると、「想像はできませんが、もし受賞できたら跳び上がって喜びますよ。日本でも大きな盛り上がりになるのでは」と期待を込めた。
世界最高峰の映画の祭典であるアカデミー賞の受賞作品・受賞者の発表はこのあとすぐ。『国宝』チームの授賞式の行方に注目が集まっている。