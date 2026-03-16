男女平等が世界一進んでいるとされる北欧の国アイスランドで男女平等を進めるきっかけとなった取り組み、1975年10月に女性の9割が一斉に仕事や家事を休んだ「女性の休日」について描いたドキュメンタリー映画（2024年公開）が、日本でも話題になり、映画館での上映だけでなく、国際女性デー（3月8日）にちなんだ自主上映会が各地で開かれています。

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映画で描かれているのは、1975年10月24日、北欧の国アイスランドで、女性たちの9割が参加した「女性の休日」で、当時の映像や実際に参加した様々な立場の女性たちのインタビューなどで構成されています。アイスランドは今は、世界でも最もジェンダー平等が進んだ国（2025年世界経済フォーラム発表・ジェンダーギャップ指数16年連続1位。日本は118位）ですが、この映画によると、1970年代のアイスランドでは女性は男性に比べて賃金が低く、女性だと就きにくい職業があったほか、企業などに採用されても主に女性は男性を補助する役割で昇進も難しい、家庭では女性が家事や子育てを主に担い、男性はあまりしないという状況だったということです。

それに違和感や不満を持つ女性たちが集まり始めて、SNSがない時代に情報を広めていき、最終的には労働組合や右派、会社員、主婦など様々な立場の違いを超えて、アイスランド各地で1975年10月24日に「女性の休日」を実現。その日は女性たちが仕事を休むと宣言し、家事や育児を夫に任せて、男女平等の実現などを呼びかけて各地の広場などに集まったということです。首都レイキャビークには当時の人口の10%以上の2万5000人以上が集まり、全国20か所以上で集会が開催されたといいます。

映画では、女性たちがどう発案し、運動をどう広げたのか、女性の中にも反対や戸惑いを覚える人がいたこと、男性たちの混乱ぶり、子どもたちの感想などがユーモアを交えたインタビューなどで詳しく描かれています。結局その日は、多くの企業や店は休業を余儀なくされ、夫たちは職場で子どもの世話をしたり、夕食作りに苦労したりし、国は機能不全となり、女性がいないと社会がまわらないことを証明した、という内容です。

■経団連でも上映会

映画「女性の休日」の上映会は、国際女性デー（3月8日）にちなんで、今月各地で開かれています。3月9日、東京の経団連会館で行われた上映会には企業の経営に関わる人や一般から申し込んだ人たちが参加し、座談会も行われました。登壇した株式会社ローソンの竹増貞信社長は、映画を見た感想として「女性たちがしなやかに国を変えていったことが衝撃的だった」と述べました。進行役を務めたジャーナリストの浜田敬子さんによると、アイスランドでは、「女性の休日」のイベントが1975年含めて7回開催され、主催者は主な企業のCEOに手紙を出し、女性従業員が仕事を休んで、集会などに参加できるよう協力を要請しているということです。

竹増社長は、職場での男女平等実現について、コンビ二を統括する仕事なので昼夜問わず対応が必要だが、女性だけに配慮するというのではなく、性別問わず長時間労働にならないように働き方を変えてきたと話しました。「男性も24時間働くのはイヤなはず。女性が『できない』という働き方は、男性も実はイヤなんじゃないかと気がついて、性別問わず、これならできるという形に業務を変えていった。それで女性の管理職比率も上がった。社員の話をよく聞くことが大事で、上司が『つまりこういうことでしょ』などと男性目線で制度を変えるととんちんかんなこともある」と述べました。

そしてダイバーシティの重要性について、竹増社長は「上場企業は株主から多様性を求められている。なぜかというと、そのほうが生産性が高いからだ」と述べ、似たような層の男性ばかりで意思決定するのではなく、性別問わず家庭や地域での活動なども担った人が増えれば、様々な価値観や少数者の立場になった経験なども業務にいかせるのではないかと強調しました。

■上映会後に女性たちが語りあう…寄せられたもやもやも紹介

「女性の休日」の自主上映会は、3月12日には東京ウィメンズプラザでも行われ、上映後は参加者が隣の人と感想を語り会う時間が設けられました。さらに「女性が休める社会は、みんなが生きやすい社会」だとして、この映画の自主上映会を広げてきた人たちなどによるトークリレーも行われました。前・首相補佐官で元参議院議員の矢田稚子氏は「女性たちが抱くもやもやは、“理不尽だ”という思いではないか。アイスランドでは“休日”だったが、日本で実現するとしたら何ができるだろうか。それをするには覚悟が必要だ」と呼びかけました。トークリレーでは、日本でも1975年11月に市川房枝氏らが女性の権利をめぐる大会を開催していたことや、アイスランドも元々バイキングの文化が根付いていて、男性は寡黙で強くあれという風潮だったが、「女性の休日」の実現を男性たちもサポートしたこと、アイスランドの女性たちは1975年だけでなく、その後も不断の努力をして男女平等に近づいていったという背景などが報告されました。

また、自主上映会の運営者に寄せられた女性たちの「もやもや」も紹介されました。「家事・育児のワンオペ（1人で担う）への不満」や「女性が昇進できない」など職場での性別による差別、「博士課程に行きたいと言ったら親戚に失笑された」といった喪失感などを訴える声があったということです。まとめとしては、今の日本では女性が多様化していて、職業や年代などで分断されがちだが、性加害やDVといった暴力や戦争など、女性たちが分断なくつながれるテーマの土台を作ることが大切だといった意見が出されました。

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