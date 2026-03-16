近藤健介がインスタグラムを更新

野球日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手は、16日までに自身のインスタグラムを更新。準々決勝でベネズエラに敗れ、無念の敗退となった第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした」と無念の思いを綴った。今大会は安打を放つことができず、打率.000に終わっていた。

近藤は投稿冒頭で「WBC応援ありがとうございました」とファンに感謝。続けて「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした。自分の力の無さ、そしてメジャーのトップクラスの選手との力の差を肌で感じました。まだまだ鍛え直します」と、不振に苦しんだWBCを振り返った。

優勝候補にあげられながらベスト8で敗退。期待が大きかっただけにSNSでは批判の声も見受けられた。「選手に対して心無い言葉が届いているとも聞いています。もちろん結果はしっかり受け止めています。ただ、その言葉に叱咤があるのかどうかは、選手自身が一番分かります」と、WBC敗退の現実を受け止めたうえでファンに呼びかけた。

近藤は、大谷翔平投手の後ろを打つ2番打者として期待されたが、13打数ノーヒットとまさかの無安打で終戦。最後まで快音を響かすことができず、準々決勝の試合後は頭を抱え、勝利に喜ぶベネズエラナインを呆然とした様子で見つめていた。

投稿の最後は「たくさんの叱咤激励を選手は力に変えて、2026年シーズンも全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」と締め括り、2026年のペナントレースを見据えた。WBCの悔しさを胸に秘め、近藤は新たなスタートを切る。（Full-Count編集部）