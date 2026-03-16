元楽天投手・土屋朋弘氏推奨…守備初動アップのコーディネーショントレ

少年野球でよくある悩みの1つに、「打球への1歩目が遅い」という課題がある。解決のためには、単に練習で打球を追うだけでなく、“俊敏な動作”と“反応力”を磨くドリルを普段から取り入れていくことが重要だ。現役時代は楽天で投手として4年間プレーし、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、「守備の初動に大きく関わるトレーニング」として、特に内野手に欠かせない瞬発力を養うメニューを紹介している。

なぜ打球への反応が遅れてしまうのか。それは止まった状態から急に動き出そうとするため、身体の準備ができていないからだ。打球に合わせて素早く動くためには、常に動ける状態を作っておくことが大切。そこで取り入れたいのが、膝を軽く曲げた中腰の体勢で、その場でつま先で小刻みに足踏みをする「ハーキーステップ」を活用したコーディネーショントレーニングだ。

「ハーキーステップ・リアクション」は、選手がハーキーステップを行い、そこからパートナーが手を挙げた方向に反応して、パッと腰を左右に切る（回転させる）動作を行う。「回数は10回ほど行っていきましょう」と土屋さん。この刺激を繰り返すことで、脳からの指令が体に伝わりやすくなり、実際の打球に対する反応スピードが上がっていく。

上達のポイントは、下半身の使い方を意識することだ。動きに慣れてきたら「できるだけ大きく（腰を回して）切れると、より一層、効果的になります」。最初は小さな切り返しから始めて、スムーズにできるようになったら動作を大きくしていくのがコツだ。さらに応用として、指示された方向へ横にスライドしたり、片足でステップして止まったりするアレンジも効果的だ。

注意したいのは、ベタ足にならずにつま先を意識すること。このトレーニングで守備の初動を改善できれば、今まで追いつけなかった打球にも手が届くようになる。1歩目が速くなることで、子どもたちの守備への自信も大きく膨らむはずだ。（First-Pitch編集部）