サッと羽織るだけ！【GU】40・50代のサマ見え♡「春コート」

本格的に暖かくなる時季に向けて、軽めアウターをチェック！ サッと羽織るだけでサマ見えが狙えるコートがあれば、デイリーカジュアルで手放せなくなるかも。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した、春向けの「ハーフコート」。すっきりとしたAラインシルエットで、一点投入でコーデを格上げできそう。オンにもオフにも使いやすいので、ぜひ春のワードローブに迎えて。

春コーデを格上げするAラインコート

【GU】「バルマカーンAラインハーフコート」\5,990（税込）

裾に向かって広がるAラインシルエットで、サマ見えが狙えるコート。ボトムスの形状を選ばず合わせやすいハーフ丈で、デイリーコーデでヘビロテできそう。撥水加工が施されているため、雨の日でも気負わず着られるのが嬉しいポイント。袖口にはタブとボタンが付いており、シルエットのアレンジが可能。きれいめのパンツと合わせたクールなスタイリングや、甘めのワンピースでフェミニンに仕上げるのも◎

ジーンズと合わせた爽やかな春コーデ

シンプルなデザインのコートなので、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのが魅力的。ヒップまで隠れる着丈で、さり気なく体型カバーが狙えそう。アンクル丈のジーンズと合わせれば、春らしい爽やかなスタイルに。インナーには清潔感のあるオフホワイトのシャツを投入して、好印象に仕上げて。

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writer：Emika.M