「まさか誰かと密会してる？」毎晩コンビニへ行く夫。捨てられたレシートから『思いもよらぬ事実』が発覚！
筆者友人D子の話です。夜10時を過ぎると毎晩コンビニに行く夫。何を買っているのかはぐらかされ、不信感が募る日々。まさか浮気？ ギャンブル？ ある日、ゴミ箱から見つけた大量のレシートで真相が判明し……。
毎晩のコンビニ通いに疑問
夫が毎晩、夜10時を過ぎると「ちょっとコンビニ行ってくる」と出かけるようになりました。
最初は気にしていなかったのですが、毎日となると不自然。
「何買ってるの？」と聞いても「ちょっとしたもの」とはぐらかされるのに、家にコンビニで買ったものが増えている様子もありません。
一体何のために？ 疑念が日に日に大きくなっていきました。
不信感が確信に
ある夜、夫の帰りが遅く心配になって携帯に電話すると「コンビニの駐車場にいる」というのです。
「そんなに長時間何をしているの？」
疑念は確信に変化しました。
まさか誰かと会っている？ それともギャンブル？
深夜のコンビニで一体何をしているのか。
直接問い詰める勇気もなく、モヤモヤした気持ちを抱えたまま、夫を観察する日々が続きました。
表情も心なしか疲れているように見えてくるのです。