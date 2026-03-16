「まさか誰かと密会してる？」毎晩コンビニへ行く夫。捨てられたレシートから『思いもよらぬ事実』が発覚！

筆者友人D子の話です。夜10時を過ぎると毎晩コンビニに行く夫。何を買っているのかはぐらかされ、不信感が募る日々。まさか浮気？ ギャンブル？ ある日、ゴミ箱から見つけた大量のレシートで真相が判明し……。

毎晩のコンビニ通いに疑問

夫が毎晩、夜10時を過ぎると「ちょっとコンビニ行ってくる」と出かけるようになりました。



最初は気にしていなかったのですが、毎日となると不自然。

「何買ってるの？」と聞いても「ちょっとしたもの」とはぐらかされるのに、家にコンビニで買ったものが増えている様子もありません。

一体何のために？ 疑念が日に日に大きくなっていきました。

不信感が確信に

ある夜、夫の帰りが遅く心配になって携帯に電話すると「コンビニの駐車場にいる」というのです。



「そんなに長時間何をしているの？」



疑念は確信に変化しました。



まさか誰かと会っている？ それともギャンブル？

深夜のコンビニで一体何をしているのか。

直接問い詰める勇気もなく、モヤモヤした気持ちを抱えたまま、夫を観察する日々が続きました。



表情も心なしか疲れているように見えてくるのです。