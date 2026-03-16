たまたまおしり歩きしていた猫さんに日光が当たったら……。まさかすぎるギャグアニメのような衝撃の瞬間がXで140万回も表示されています。リプライ欄には「ちょっwwwwケツからビームwww」「ビーム出てるように見えて笑ったw」「なんかすごいもの見ちゃったｗｗｗｗ」といった声が寄せられました。

【写真：日差しが強い日、猫のおしりに『日光』が当たった結果…ギャグアニメのような『まさかの光景』】

おしり歩きしていた猫さん

Xアカウント「カウ と茶々丸 、（@eralogaim_neko）」さまに投稿されたのは、猫の「茶々丸」ちゃんの何気ない1日のワンシーンを切り取った投稿です。しかし、これがあまりにも衝撃的すぎる１コマになったため、X上で大きな反響を呼びました！

ある日のこと。茶々丸ちゃんはおしりが気になるのか、床におしりをくっつけながら歩く「おしり歩き」をしていたとのこと。

そんな茶々丸くんの後ろ姿に何気なくスマホのカメラを向けたという飼い主さん。本当に何の気なしに撮ったそうなのですが……

日光が当たった光景が大バズり！

なんと、おしりからビームが出ているではありませんか！しかも高火力！！

飼い主さん曰く、この日は日差しが強かったそうで、直射日光が部屋の中へと差し込んでいたといいます。そして、何気なく撮った茶々丸ちゃんのおしりに日光が当たり、ビームを発射しているかのように見えてしまったのです！

あまりにも想定外すぎる写りが爆笑を巻き起こした茶々丸ちゃんの姿は、Xに投稿されると多くの人の注目を集め、「ちょっwwwwケツからビームwww」「ビーム出てるように見えて笑ったw」「なんかすごいもの見ちゃったｗｗｗｗ」といった声が殺到しました！

ちなみに、飼い主さんが念のため動物病院で診てもらったところ、おしりに異常はなく、分泌物が肛門に溜まりすぎているということもなかったそうですよ！

そんな茶々丸ちゃんと同居猫の「カウ」ちゃんの日常は、Xアカウント「カウ と茶々丸 、」様からご覧いただけます。

茶々丸ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「カウ と茶々丸 、（@eralogaim_neko）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。