【スタバ】ドリンクと一緒にオーダーしよ♡「新作ケーキ」をチェック

【スターバックス】で販売がスタートした「新作ケーキ」。今回紹介するのは、紅茶の香りを楽しめそうなケーキとシンプルなケーキ。春の新作ドリンクやお気に入りのドリンクと一緒に楽しんでみてはいかが。気になる人は早めのチェックがおすすめです。

紅茶 × チーズケーキ

断面に紅茶の茶葉を感じられる「アールグレイ バスクチーズケーキ」。公式サイトによると「しっとりコク深い風味のチーズと、紅茶の華やかな風味が絶妙に調和」しているのだそう。アールグレイ茶葉の香りを楽しみながら、最後までおいしく食べられそうです。手土産にも喜ばれるかも。

王道シフォンケーキ！

真っ白なホイップクリームでデコレーションされた、シンプルな「クリームシフォンケーキ」。@j.u_u.n__starbucksさんいわく「シフォンは生地がしっとりもちふわ」で「クリームも優しい甘さ」だとか。コーヒーとも紅茶とも相性がよさそうです。

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※こちらの記事では@paopa0n様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A