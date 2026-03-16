女優の芳根京子が14日、自身のインスタグラムを更新。米カリフォルニアのディズニーランド・リゾートを楽しむ姿を投稿した。



【写真】アメリカでも隠せないオーラ ミッキーとの2ショットで頭上に虹が

芳根は「なんと、行けました、カリフォルニアディズニー」とテンション高めで報告。ミッキーマウスのTシャツ姿、カチューシャやキャップ姿、パーカを羽織ったコーデなど多彩なショットを公開した。



「楽しすぎました... ミッキーにも会えました... 頂いたキングジョージを1日連れ回しました」と明かし、自身が日本版で主人公メイベルの声を担当した映画「私がビーバーになる時」(13日公開)に登場する、おじさん王様ビーバーのキャラクター「キング・ジョージ」のぬいぐるみを肩にのせたカットもアップした。



ほかにも、ミニーマウスのバッグを斜めがけしてピースサインをするミッキーマウスとの肩組み2ショットやチュロスにかぶりつくカットも。夜の写真もあって、リゾートをたっぷり満喫できた様子。最後は涙を流す絵文字つきで「ありがとうございました....」と結んだ。



ファンからは「めちゃくちゃ楽しそうな顔」「京子ちゃんのビジュ爆発」「肩乗りキングジョージかわいい」といった声のほか、ミッキーとの2ショットに「頭の上に、虹のアーチが出来てるみたいで神秘的」といった反応も。一方、「キング・ジョージ」とのショットでは右手の指に絆創膏が。「人差し指大丈夫？」と心配するコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）