アヤックス冨安健洋が左サイドを突破し、その流れから味方がゴールを決めた

オランダ1部アヤックスのDF冨安健洋が、現地時間3月14日のスパルタ・ロッテルダム戦に加入後の初スタメン。

左サイドで躍動感あるプレーを見せた。

冨安は昨年7月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団。負傷が続いていたなかで双方合意で契約解除となり無所属になっていた。復帰に向けたトレーニングをしていたなか、昨年12月にアヤックスへの加入が決定して今季終了までの契約を結んだ。

デビューから途中出場が続いていた冨安は、このスパルタ戦でついに初スタメン。左サイドバックでプレーすると、前半32分には攻撃参加して相手と競り合いながらドリブルで前進して中央へパスを供給。アシストにはならなかったが、その流れから味方がゴールを決めて4-0の快勝に貢献した。

後半24分に交代で退いた冨安だがコンスタントな試合出場を重ね始め、6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）へ向けた日本代表への復帰に希望も大きくなってきた。

ファンからは「胸あつすぎる」「能力高すぎるわ」「これは嬉しい」「よく回復したわ」「復活しつつあって最高」「マジで別格だな」「まじで凄すぎる」「復活してる！」「完全復活！」「素晴らしいオーバーラップ」との声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）