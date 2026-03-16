女優の細川直美が14日に自身のアメブロを更新。友人たちとのランチを楽しみ、子どもたちの成長に伴う自身の生活の変化についてつづった。

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この日、細川は「今日は突然の嬉しいお誘いで友人4人でランチとなりました」と報告。「子ども達が大きくなって 土日のランチも夜の外出も今までより出来るようになったね なんて話しながら」と、子育てが一段落したことで自由な時間が増えた現状を喜び合ったことを明かした。

友人たちと過ごす時間は笑いに包まれていたようで、「楽し過ぎるメンバーと今日も笑い過ぎてシワが増えました」と茶目っ気たっぷりに振り返った。

また、この日のコーディネートについても言及。「桜色を着てるの 珍しくない？」と友人から指摘されたというが、「今日はお天気のせいか ピンクを着たい気分でした」と春らしいピンクのトップスをチョイスした自撮りショットを公開した。

この投稿に読者からは「春らしいピンクのニットが華やかでお似合いです」「笑いジワは幸せの証」「素敵なランチタイムを過ごされたようで何よりです」などの声が寄せられている。