あの“恋敵”との対面も？小泉八雲の妻セツ、夫なきあとの奮闘記。金策や息子の引きこもりを乗り超え掴んだ晩年の幸福

朝ドラで注目の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツの実際の人物像は？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

夫好みの墓探しに奔走

「桜の花の返り咲き、長い旅の夢、松虫は皆何かヘルンの死ぬ知らせであったような気が致しまして、これを思うと、今も悲しさにたえません。」（小泉節子『思い出の記』より）

ハーンは虫の鳴声を好んだ。とくに「チンチロリン」と鳴く松虫がお気に入りで、籠に入れて飼っていたのだが…とある日、その鳴き声がなにやら物悲しく響いてくる。セツにはそう感じてとれた。

それから数日後の明治37年（1904）9月26日、ハーンは狭心症の発作により急死してしまう。嫌な予感が的中してしまう。

「私、死ニマストモ、泣ク、決シテイケマセン。私ノ骨、田舎ノ寂シイ小寺ニ埋メテクダサイ」

それが末期の言葉。夫の遺言に従ってセツは泣かなかった。というか、36歳の未亡人は忙し過ぎて泣いている暇などない。葬儀や墓探しなどやる事がいっぱい。

青山霊園には外国人専用の広い埋葬区画があり、当時、東京在住の外国人の大半がここに葬られていた。が、ハーンが望む「田舎の寂しい小寺」のイメージからは程遠い。夫の好みをよく知るセツは、生前から彼が好んでよく散歩した雑司ヶ谷の共同墓地に墓を建立することにした。

「雑司ヶ谷の共同墓地は場所も淋しく、形勝の地でもあると云うので、それにする事に致しました。一体雑司ヶ谷はヘルンが好んで参りましたところでした。」（『思い出の記』より）

雑司ヶ谷霊園の一角には、セツが建てた墓がいまもある。

夫亡き後の金策、息子の引きこもり

葬儀を終えて墓も建立して、亡き夫との思い出に浸って、泣いたり笑ったり…するような余裕はまだなかった。

小泉家は3男1女の子沢山。長男・一雄は11歳の小学生で、子供たちにはまだ手がかかり金もかかる。この頃はまだ義母トミや実母チエも存命していたが、その扶養にくわえて800坪にもなる屋敷の維持管理費、等々。月々の負担はかなりのもの。ハーンが残してくれた貯蓄はいずれ尽きるし、印税収入も年々先細ってゆくだろう。

そうなる前に手を打たねばならない。

その一手として屋敷の敷地に借家を建てた。大正3年（1914）には付近に山手線・新大久保駅が開業し、駅を中心に街並みができつつある。大正期には東京を代表する高級住宅地に発展するのだから、借家経営は先見の明だった。

同郷の親類縁者の助け

借家の建設資金は、ハーンの著作権をアメリカの出版社に売却して捻出した。これは東大講師の法律学者・梅謙次郎のアドバイスによるもの。彼は松江出身でセツの遠縁にあたる人物だった。他にも松江出身の歴史学者・三成重敬など、同郷の親類縁者が色々と世話を焼いてくれる。

セツは故郷・松江に帰郷するのを極力避けていた。ハーンと暮らし始めた頃に“らしゃめん”“洋妾”などと蔑まれた屈辱は、いまも忘れることができないトラウマになっている。しかし、夫を失い先々の不安にかられる未亡人には、親身になってくれる同郷者の存在が嬉しくありがたい。

また、生前のハーンと交流があった人々も、セツや子供たちのことを気にかけて様々な手助けをしてくれる。なかでも、最も親身になって世話を焼いてくれたのが、横浜グランドホテル社長のマクドナルドだった。

マクドナルドはハーンの遺産管理人となり、著作権などに関して出版社と折衝し骨を折った。また、遺児の一雄が大正6年（1917）に早稲田大学を卒業すると、自分が経営するグランドホテルに就職させている。一雄を自分の後継者に育てるつもりだった。大量の自社株を一雄名義に書き換えるなどして、その準備を着々と進めていたという。

一雄もマクドナルドを信頼し、ハーン亡き後は父のように慕っていたのだが…残念なことに、関東大震災でグランドホテルは焼失して廃業。この折にマクドナルドも被災して亡くなってしまう。

一雄はマクドナルドの死にショックを受けた。ハーンの神経症気質を受けついだ彼は、病を得て引きこもってしまい、セツの心労を増やすことになる。

“恋敵”と亡夫の思い出を語り合う

ハーンの友人のなかで、マクドナルドとともにセツや遺児たちを手厚く支援していたのが、エリザベス・ビズランドである。

ハーンが亡くなって間もない頃、マクドナルドはハーンの伝記出版を発案してビズランドに執筆を依頼した。彼女は世界一周旅行の道中で横浜グランドホテルに宿泊し、それが縁でマクドナルドと親交するようになる。そもそも、ハーンにマクドナルドを紹介したのも彼女だった。

ビズランドによるハーン伝記は『The Life and Letters of Lafcadio』のタイトルで明治39年（1906）にアメリカで出版され、その印税はすべて未亡人のセツに寄贈している。

また、ビズランドは新聞でハーンの訃報を知るとすぐに、セツの悲しみを思いやる心のこもった手紙を送っている。セツは三成らの手を借りて返書を送り、ここから2人の交流が生まれた。頻繁に手紙をやり取りする仲になっている。ビズランドは一雄にアメリカ留学を勧めて援助を申し出るなど、まるで血の濃い親戚のような熱量でセツへのアドバイスやサポートをつづけたという。

ビズランドは明治44年（1911）に日本を再訪して小泉家を訪れている。

ビズランドはハーンの初恋の人か…？薄々察していたようではある。が、43歳のセツは、動揺したりヤキモチを妬くようなことはない。懐かしく楽しい昔話のひとつでも…と、そんな感じか。

わだかまりを捨て、故郷・松江へ

関東大震災の翌年、セツはハーンが残した大量の蔵書を富山高等学校（現在の富山大学）に寄贈した。

今後も大地震や火事は起こる。この屋敷が無事ですむという保証はなく、ハーンが生前に集めた貴重な本のことが心配になってくる。

そこで『小泉八雲』の著者・田部隆次を介して富山高等学校に寄贈し、安全な場所に移して保存してもらうことにした。現在、富山大学の中央図書館には「ヘルン文庫」として、ハーンが集めた洋書2069冊、和漢書364冊、手書き原稿1200枚が万全のコンディションで収蔵されている。

「これで肩の荷がまたひとつ降りた」

セツは物心ついてからずっと、重荷を背負って生きてきた。家族や親族たちの生計に責任を負い、金の算段に明け暮れる日々。ハーンと結婚してからも、癇癪持ちの夫がいつ職を辞して無職になるかと、不安は尽きなかった。

ハーンの蔵書を寄贈したことで、ホッとした気分になれた。

肩にかかる荷をすべて降ろして、残りの人生をもっと軽やかに楽しく、自分のために生きてみよう。

大好きだった歌舞伎や芝居の観劇にはさらに熱中するようになり、また、鼓や謡曲、茶道など趣味がどんどん増えてゆく。茶道は玉川遠州流皆伝の腕前。親しい知人を屋敷に呼んで広い庭で野点を楽しんだり、趣味仲間と温泉旅行にでかけたり、楽隠居の日々を楽しむようになる。

気がかりだった長男の一雄も、結婚後、埼玉県の田舎に家族で転居して療養。狩猟など趣味を楽しむ暮らしで病はかなり改善し、執筆活動を開始（のちに小泉八雲研究の一級資料となる『父「八雲」を憶う』を上梓）。

いまがいちばん幸福だ。それを実感することで過去のわだかまりも氷解する。避けていた故郷・松江に帰省するようになる。

雑司ヶ谷墓地で仲睦まじく眠る

昭和7年（1931）2月18日にセツは満64歳で死去した。前年に脳溢血で倒れ、それが再発したのである。ハーンの最期と同じで、彼女も微笑を浮かべながら安らかに果てていったという。

あの世でハーンと再会した時に、どんな話を語って聞かせてあげようかと、楽しい思案でもしていたのだろうか…。亡骸は雑司ヶ谷墓地で眠るハーンの隣に葬られた。現在もふたりの墓石は、寄り添い語りあうようにして仲睦まじく立っている。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。近著に『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）。