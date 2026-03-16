イタリア代表は2026W杯出場権を手にできるだろうか。26日に行われる欧州予選プレイオフ準決勝の北アイルランド戦が近づいてきた。



果たしてイタリアの救世主になるのは誰か。『Football Italia』は若い戦力にも奮起を期待したいと主張し、プレイオフへキーマンになる可能性がある若手をリストアップしている。



すでにA代表の戦力になっている選手でいえば、インテルでブレイクするFWフランチェスコ・ピオ・エスポジト（20）だ。途中出場から結果を出すこともでき、高さでも勝負できる。絶対に欲しい戦力だろう。





右サイドバックでは、アタランタからカリアリにレンタル移籍しているDFマルコ・パストレラ（20）、さらにブレントフォードDFマイケル・カヨデ（21）だ。カヨデの場合は最近のトレンドになっているロングスローの使い手であり、エスポジトのような大型FWとの相性が良いと考えられている。終盤にゴールを狙ううえでもロングスローは武器になるだろう。逆の左サイドバックでは、ミランでブレイクしたダヴィデ・バルデサギ（20）だ。193cmとサイズがあり、左足の精度も高い。攻撃参加のクオリティも上がっており、インテルDFフェデリコ・ディマルコのバックアッパーとしては大きな戦力だ。最後はローマMFニッコロ・ピシッリ（21）だ。2024年にA代表デビューを果たしているが、同メディアは今月のメンバーにも入ってくると見ている。ベテランMFマルコ・ヴェッラッティの招集案もあったが、ヴェッラッティは膝の故障で離脱してしまった。サンドロ・トナーリ、マヌエル・ロカテッリ、ニコロ・バレッラと共に、ピシッリも計算できる戦力となるか。