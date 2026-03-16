2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

「できて当たり前」は組織を腐らせる

完全な「ブラック企業」よりも、みんなが少しずつ違和感を積み重ねている組織の方が実はあやういものです。

自動車大手、ダイハツ工業の不正事件のことは記憶に新しいことでしょう。

2023年に発覚した事件で、34年間にわたって試験結果の虚偽記載や試験データの改ざんなどの不正が行われていたことが明るみに出ました。

第三者委員会の調査では、「できて当たり前」「ミスが許されない」など組織風土の問題を指摘されています。

「自分で考えろ」と、問題が起きても現場で抱え込んでしまう状況があったのです。

「こう見られたい」を捨てる

誰もが、問題は起こしたくありません。

ですが、部下は上司の顔色をうかがって、上司は部下のことをろくに見もせず上がってきたものを信じるだけになれば、解決できるものも解決できなくなります。

だからこそ、「こう見られたい」という思いで答えたものは正確ではないと言えます。

相手の立場につけ込み、裸の王様にしてやろうと思う人はごまんといます。でも、それに甘んじていれば、組織は良くなることはありません。

当たり障りなく、万人受けを狙っていれば安泰な時代はもう終わりました。違和感をなかったことにされ、意思を奪われて「扱いやすいだけ」の存在に成り下がらないでほしいと思います。

違和感から「持ち味」を確認する

だからこそ、あなたがもし小さな違和感に気づいたら。

それをなかったことにせず、むしろ自分と相手の持ち味を見定めるヒントにしてほしいのです。

「仕事ができる」「優秀」とは、組み合わせが良いということに尽きます。その持ち味の凸凹が見えてくるのが、違和感をキャッチした瞬間です。

会社自体が悪いというよりも、組み合わせが悪いということも大いにあるでしょう。

現に、私のクライアント先でそれを調整してうまくいった例がありました。

「遅刻癖がひどいメンバーがいるので辞めさせたい」という相談が来たのですが、そのチームの中で、その方だけが人の顔色をすごく気にしてしまう持ち味のタイプだったのです。

他の方から挨拶もなく、自分は嫌われていると思い込んでしまい、眠れなくて深夜3時ぐらいに睡眠導入剤を飲むから、10時ぐらいまで起きられなくて遅刻、というのが「真実」でした。

そこで、それぞれの持ち味を起点に期待値を調整することで、両者の理解がすすんだのです。

会社自体が悪いのか、それともチームや相手との組み合わせが悪いのか。問題が決定的になる前ならば、一度は冷静に確認してみてもよいでしょう。