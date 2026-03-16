【ＷＢＣ】ドミニカ共和国の主砲・ソトは準決勝米国戦前にリラックス「ダグアウトを見渡せば気楽に」　スキーンズ攻略へ「９対１の戦い」と自信

◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国ー米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国の３番打者、メッツのＪ・ソト外野手が、準決勝を前に記者会見に臨み、米国戦のサイ・ヤング賞右腕、スキーンズ（パイレーツ）攻略について語った。

米国代表のエースは、昨季１０勝１０敗ながら、両リーグトップの防御率１．９７。２１６奪三振はナ・リーグ２位タイ、ＷＨＩＰ０・９５は同１位、被打率・１９９は同４位と圧巻の成績を残し、デビューから２年目にして投手として最高栄誉の賞を初めて手にした。

そんな右腕についてソトは「彼は打者への攻め方が非常に巧み。彼はとても賢い。打者の心理を翻弄するのが好き。彼と対戦する時は、多くのことを考えなければならない。だからこそ、彼は特別」と称賛。その一方で、「（ドミニカ打線）９対（スキーンズ）１の戦い」と攻略に自信ものぞかせる。「われわれはスキーンズとの対戦経験がある。互いにコミュニケーションを取り合い、助け合いながら目標を達成しようとしている。彼は素晴らしい投手だから攻略は簡単ではないだろうが、我々の打線を信じている。

彼にとっても簡単ではないはずだ。打線の上位から下位まで、ストライクゾーンに集中し、彼の投げミスを攻めるすばらしい打者が揃っている」と話した。

ドミニカ共和国の強みについては、チームがリラックスして試合に臨めることを挙げた。「周りを見渡せばいい。そうすれば自然とリラックスできる。周りを見渡して、ダグアウトにどんなメンバーがいて、どれほどの才能があるかを見れば、気楽にいこうってなるんだ。自分たちに何ができるかは、みな分かっている。この打線がどれほど脅威であるかもわかっている。だからこそ、リラックスしていられるんだ」とスーパースター軍団の主砲らしく、誇らしげに語った。