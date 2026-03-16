初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１６日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）に当初、参戦を発表していた“平成のテロリスト”村上和成が急転、欠場することを発表した。

村上は２月１３日にプロレスマスコミを招待し「新年会」を主宰。この会に途中から現れたＳＳＰＷの平井丈雅代表は、村上の試合について「来週中にすべてのカードを発表します」と宣言。さらに村上へ「いろんな意味で因縁ある相手を戦っていただくか、組んでいただくか…用意してます」と突きつけた。

しかし、２月１９日の記者会見では２試合しか発表されず２月２２日にスポーツ報知の取材に平井氏は「今週中に全カード発表したい」と宣言も村上のカードは依然として未定となっていた。

そして、ＳＳＰＷは「本大会参戦予定でありました『村上和成』選手は欠場となりました」と発表。さらに「今回、村上和成選手に相応しい対戦カードを実現、用意することが出来ず、ご参戦断念という事態となりました。村上選手に大変申し訳なく思っております。マスコミ様へも２月１３日時点で、近日中に発表予定とお伝えしたのも関わらず、

お詫び申し上げます」と謝罪し「今後とも村上和成選手への応援を宜しくお願い申し上げます」と伝えていた。

参戦を発表しながら一転、欠場の事態。村上の試合を期待し前売り券を買ったファンもいるだろう。平井代表はどう対応するのだろうか…。

（福留 崇広）

◆３・１９後楽園全カード

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関本大介

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 船木誠勝、高橋“人喰い”義生、間下隼人

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

タイガーマスク、ＴＡＫＡみちのく ｖｓ 日高郁人、関札皓太

▼ＳＳＰＷ女子タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 挑戦者組・ＳＡＫＩ、網倉理奈

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、叶ミク ｖｓ 伊藤薫、志真うた

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

藤田和之、ケンドー・カシン ｖｓ 関根“シュレック”秀樹、永尾颯樹

▼タッグマッチ３０分１本勝負

里奈、稲葉あずさ ｖｓ レディ・Ｃ、ビッグ春華