長らく人気を博したドラマシリーズにとって、最終話が賛否両論となるのは避けられない宿命と言えるかもしれない。「ゲーム・オブ・スローンズ」と「ストレンジャー・シングス 未知の世界」もそうであった。

の「ザ・ボーイズ」もその最新事例となりそうだ。コミック原作に基づき2019年にスタートした本シリーズは、いくつかのスピンオフにも発展しながら、2026年4月8日より配信のシーズン5をもって完結する。

その最終話に対して、ファンはどのように反応するか？米にそう尋ねられたキミコ役の福原かれんは「どういうこと？！（What the fuck?!）」と予想。対してスターライト役のエリン・モリアーティは「複雑だと思う」と答えた。「『ザ・ボーイズ』だから“マジかよ”ってなるかもしれないけど、でも感動的だと思いますよ」と、同シリーズならではの破天荒なラストを予告すると、ヴォート社広報のアシュリー・バレット役コルビー・ミニフィも「美しいフィナーレです」と加えた。

モリアーティも再び「感動的な最終話になると思います」と続け、ホームランダー役アントニー・スターの演技が見どころになるとコメント。「ドラマの最初からずっと登場する最も邪悪なキャラクターでさえ、その繊細な描写ゆえに、私が予想していた以上に感情移入してしまうんです」と話していることから、ホームランナーに思いがけない共感を生むラストが待っているのかもしれない。

福原も「ティッシュ箱をたくさん用意していて。“何が起こったの！”って気を失うかも」と、衝撃と感動のラストを宣言。果たして最後に待っているのは一体？「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンはPrime Videoにて2026年4月8日（水）独占配信開始。