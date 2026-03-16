◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

日本はベネズエラに敗れ、ベスト8で敗退。大会連覇とはなりませんでした。

試合は初回、大谷翔平選手のホームランで同点。2回に勝ち越しを許しますが3回には佐藤輝明選手のタイムリーと森下翔太選手のホームランで5-2とし、一時リードを奪います。

しかし、5回、隅田知一郎投手が2ランを浴びると、6回は伊藤大海投手が3ランを打たれ逆転されます。

種市篤暉投手は、5番手として7回から登板。7回は三者凡退に打ち取りますが、8回はけん制エラーから痛恨の1点を献上しました。

日本はその後追いつくことができず5-8で敗戦。種市投手はこの日の投球について、「コントロールが安定しなかったですし、フォークも浮いてた部分は多かったんですけど、2イニング目はいらないミスだったかなと思います」と振り返りました。

今大会の手応えについては「フォークボールに関しては海外のバッターにも通用すると思いましたし、高めの真っ直ぐもあまり日本では使ってなかった球だったんですけど、今後使えるなと思いましたし、高低で抑えられる自信もつきました」とコメントしました。

今大会の経験については「今後のシーズンにももちろん活かしていきたいと思いますし、また上のレベルでも野球をしたいと思っているので、また反省してシーズンにつなげていけたらなと思います」と誓いました。