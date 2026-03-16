松本憲明さん推奨…ボールを前で離せる「骨盤前傾ストレッチ」

投球においてリリースポイントが前（打者側）になると、多くのメリットが生まれる。しかし、「球を前で離そう」と指導されると、小学生の多くは腕を意識しがち。その結果、NG動作を生む可能性もある。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、自然に前で球を離せるようになるストレッチを紹介している。

ボールを前で離せるようになると、打者との距離が縮まる。必然的に“体感速度”が上がり、打者を抑える可能性が高まる。だが、腕で操作しようとすると、リリースの際に肘が顔より前に出て投げる「肘抜け」に繋がる危険性もはらむ。肘抜けは故障にも繋がるNG動作だ。

松本さんは「リリースポイントを前にするには、下半身の筋肉の柔軟性や骨盤の動きが大事になってきます」と強調。そのために推奨するのが「骨盤前傾ストレッチ」だ。選手はまずお尻を地面につけ、着地足を前に出すとともに軸足は膝を横に向けて曲げる。

利き腕でトップの形を作り、骨盤を立てた状態で上体を前に動かして着地足のつま先を触る。股関節や体幹、背中などが硬いと、なかなか前に動かせない。「手だけで絶対に行かないようにしてください。骨盤を前に倒すイメージです」と松本さんは強調する。

お腹が丸まった状態だと骨盤が後傾するので、注意が必要だ。骨盤が立たない、前傾しないといった子には、お尻の下にクッションなどを置くことを勧める。「お尻が上がるので、骨盤前傾の形を楽に作れます」。

このストレッチを行うと、お尻と着地足の太もも裏の筋肉が伸びるのが分かる。これらの部分が硬くて骨盤が前傾しないと、「どれだけ頑張ってもリリースは前になりません。太もも裏とお尻の柔らかさを保って体幹を倒す動きが重要になってきます」。

このストレッチは、10回を3セット行いたい。下半身の柔軟性を高め、骨盤を立たせる形を習得すればリリースポイントが前になり、球速も上がる。投球は大きく変わるはずだ。（First-Pitch編集部）