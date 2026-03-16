本日の予定【経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（3月）09:01
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 0.0%（前年比)
【中国】
小売売上高（2月）11:00
予想 2.0% 前回 （年初来・前年比)
鉱工業生産指数（2月）11:00
予想 5.0% 前回 （年初来・前年比)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 4.0 前回 7.1（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
鉱工業生産指数（2月）22:15
予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 37.0 前回 36.0 （NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります
ライトムーブ住宅価格（3月）09:01
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 0.0%（前年比)
【中国】
小売売上高（2月）11:00
予想 2.0% 前回 （年初来・前年比)
鉱工業生産指数（2月）11:00
予想 5.0% 前回 （年初来・前年比)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 4.0 前回 7.1（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
鉱工業生産指数（2月）22:15
予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 37.0 前回 36.0 （NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります