【英国】

ライトムーブ住宅価格（3月）09:01

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 0.0%（前年比)



【中国】

小売売上高（2月）11:00

予想 2.0% 前回 （年初来・前年比)



鉱工業生産指数（2月）11:00

予想 5.0% 前回 （年初来・前年比)



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（2月）21:30

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 2.3%（前年比)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30

予想 4.0 前回 7.1（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



鉱工業生産指数（2月）22:15

予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)

予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)



NAHB住宅市場指数（3月）23:00

予想 37.0 前回 36.0 （NAHB住宅市場指数)



※予定は変更することがあります

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