【英国】
ライトムーブ住宅価格（3月）09:01
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.0%（前年比)

【中国】
小売売上高（2月）11:00
予想　2.0%　前回　（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（2月）11:00
予想　5.0%　前回　（年初来・前年比)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　2.3%（前年比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想　4.0　前回　7.1（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

鉱工業生産指数（2月）22:15
予想　0.2%　前回　0.7%（前月比)
予想　76.2%　前回　76.2%（設備稼働率)

NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想　37.0 　前回　36.0 （NAHB住宅市場指数)

※予定は変更することがあります