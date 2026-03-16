リンダカラー∞のりなぴっぴが、後輩芸人のルックスに言及。「おでこ少なすぎて可哀想」と同情の声をかけるヒトコマがあった。

【映像】「少なすぎて可哀想」な後輩芸人のおでこ

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはフィギュアスケート元日本代表の高橋成美が登場した。

この日は、口喧嘩の最強コンビを決定する「第4回 コンビ対抗！フリースタイル 口喧嘩バトルトーナメント」が放送された。挑戦者は、ひつじねいり、リンダカラー∞、豆鉄砲、カナメストーン、豪快キャプテン、ザ・ギース。審査員を務めるのは鬼越トマホーク。

注目を集めたのは、リンダカラー∞（Den、りなぴっぴ、たいこー）と豆鉄砲（東健太郎、ホセ）のナベプロ先輩後輩対決。

東を弟子のように可愛がってきたというDen。開口一番に東に対して「もっと見た目をキレイにしなさい」とルックスについて指摘した。東は前歯が抜けているそうで、抜けている歯の分部にストローを刺してドリンクを飲む写真が公開された。Denは「歯を入れろと、金出してやるよって何回も言ってるよね。でも金もとりに来ない。お前は若手の小豆洗いみたいになってるよ」と、妖怪のようにみすぼらしい姿になっていると非難した。

さらに、りなぴっぴは「東さん、おでこ少なすぎてかわいそう」と、東の狭いおでこについて言及。東は口を真一文字に結び、悔しそうな表情を浮かべた。