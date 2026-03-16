「悪魔すぎる」「嘘だ嘘だ」大どんでん返しの“黒幕”判明！誰も信じられない衝撃最終回に視聴者騒然＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

3月14日（土）に放送された最終話では、事件の真犯人を突き止めたはずの和臣に予想外の事態が襲いかかる展開に…。

そして、沙也香にまつわる不可解な出来事に関わっていた“意外な黒幕”が明かされた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】愛する妻を救ったはずの和臣だが…

◆怪文書を送った犯人は…

沙也香のシャンパンに薬を盛った犯人は、ウエディングプランナーで沙也香の中学生時代の親友・上野帆花（なえなの）だと判明。しかし帆花は、和臣の元に届いていた怪文書については知らないようだった。

そんななか、いきなり沙也香が披露宴会場を飛び出し、別会場の参列者に絡み出す。沙也香を追いかけてきた和臣は、彼女の常軌を逸した行動を前にドン引き。「この女はもう駄目だ。一生こんな奴の面倒みるなんてありえない」と自己保身のために、あっさりと沙也香を切り捨てて離婚を申し出た。

すると沙也香は、今の行動は芝居だと打ち明ける。実は和臣は結婚式に元妻を招待しており、沙也香は彼に不信感を抱いていたのだ。さらに怪文書も含め、「私の過去を知っても受け止めてくれるか」「自殺未遂をしても支えてくれるか」など、これまで和臣を試すさまざまなテストをしていたことを明かした。

そして最後のテスト「私がおかしくなっても愛してくれるか」で自分を切り捨てた和臣に、沙也香は「あーあ、がっかり」「離婚届出すからサインして」と告げるのだった。

こうして和臣と沙也香は離婚し、そこから少し時が経った場面に。

すると桜庭のベッドに沙也香がおり、「おはよう」と見つめ合うと2人は親密な雰囲気を漂わせる。

実は桜庭は、ウエディング姿の沙也香と和臣を撮影したときに、「写真展で賞を取るための理想の被写体」として沙也香に目をつけていた。そこで桜庭は夫婦の仲を崩壊させるべく、「旦那さんの愛情が本物かどうか、テストしてみてはどうですか？」と沙也香をそそのかし、怪文書の作成にも手を貸していたのだ。

一連の沙也香の行動の黒幕が、主人公の協力者である桜庭だと判明するこのラストシーンに、SNS上では「え!?」「悪魔すぎる」「すごい展開なんだけど」「嘘だ嘘だ嘘だ」「みんなヤバいヤツだった」と視聴者に衝撃が走っていた。