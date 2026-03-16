ラ・リーガ 25/26の第28節 レアル・ソシエダードとオサスナの試合が、3月16日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ブライス・メンデス（MF）、アンデル・バレネチェア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。レアル・ソシエダードのミケル・オヤルサバル（FW）がPKを決めてレアル・ソシエダードが先制。

さらに28分レアル・ソシエダードが追加点。ベニャト・トゥリエンテス（MF）のアシストからゴンサロ・グエデス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

オサスナは後半の頭から2人が交代。ラウル・モロ（MF）、ルーカス・トロ（MF）に代わりイケル・ムニョス（MF）、モイ・ゴメス（MF）がピッチに入る。

52分レアル・ソシエダードが追加点。ベニャト・トゥリエンテス（MF）のアシストからゴンサロ・グエデス（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

58分、オサスナが選手交代を行う。アレハンドロ・カテナ（DF）からホルヘ・エランド（DF）に交代した。

63分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ゴンサロ・グエデス（MF）、ブライス・メンデス（MF）に代わりパブロ・マリン（MF）、ルカ・スチッチ（MF）がピッチに入る。

64分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ベニャト・トゥリエンテス（MF）からヤンヘル・エレーラ（MF）に交代した。

69分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ヤンヘル・エレーラ（MF）からオーリ・オスカールソン（FW）に交代した。

74分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からキケ・バルハ（FW）に交代した。

77分、オサスナのキケ・バルハ（FW）のアシストからビクトル・ムニョス（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・ソシエダードが3-1で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードは59分にベニャト・トゥリエンテス（MF）、78分にオーリ・オスカールソン（FW）、82分にイゴール・スベルディア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 07:20:28 更新