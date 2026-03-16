「カリフォルニアポスト紙」は、ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）とアンディ・パヘス外野手（25）のオープン戦での絶好調ぶりを報じた。

ドジャースの多くの打者は、長い10月のポストシーズンと短いオフシーズンの影響で、今春は慎重なスロー調整を続けている。しかし、T・ヘルナンデスとパヘスは例外だった。二人はオープン戦に早くから積極的に出場し、2025年シーズン終盤の不振を早く振り払おうとした。その結果、主力選手の中で最も多く打席に立ち、そろって打率4割を超える好成績を残している。

昨季、鼠径部の負傷を抱えながらプレーし、OPSはキャリア最低の.738に終わったT・ヘルナンデスは「フィールドに立つのが好きなんだ。試合に出て、たくさん打席に立ちたい。それに、成功するのはいつだって気分がいいからね」と語る。

一方のパヘスは前半戦にオールスター級の活躍を見せたものの、終盤に失速。ワールドシリーズではベンチに下げられた。二人にとって今春はまさに「リセット」の機会となっている。

T・ヘルナンデスは健康の回復に加え、レフト守備への再適応とスイングの再調整に取り組んだ。10年目のベテランは15日までに31打数15安打、2本塁打と好調で、33打席で三振はわずか4回と内容も安定している。パヘスも32打数13安打、長打5本と好結果を残し、センター守備でも安定感を見せている。特に力を入れているのが選球眼の改善で、毎日約30分、チームのヒッティングラボでトラジェクト社のピッチングマシンを使い、ボールとストライクの見極めを繰り返している。ジムや守備練習でも、より成熟した姿勢で取り組んでいるという。

デーブ・ロバーツ監督も、二人が積極的に試合に出た今春の調整を高く評価している。「この調子を維持して、シーズンでも同じことをやりたい」とT・ヘルナンデスは語っている。