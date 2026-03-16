小栗旬×リリー・ジェームズW主演 ハリウッドと日本がタッグ『バッド・ルーテナント：トウキョウ』公開決定！
小栗旬とリリー・ジェームズがダブル主演を務める三池崇史監督作『バッド・ルーテナント：トウキョウ』が、2026年に劇場公開されることが決定。あわせて、ビジュアルが解禁された。
【写真】間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬ら、豪華キャストも一気に発表！
その圧倒的な疾走感と先鋭的な演出で、国内外に衝撃を与えてきた監督、三池崇史。バイオレンスの巨匠とも呼ばれる、日本が誇る“世界のミイケ”が、ハリウッドで今最も勢いのある新進気鋭のスタジオNEONと融合する。
本作は、1992年の第45回カンヌ国際映画祭で高く評価された伝説的映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（原題：Bad Lieutenant、主演：ハーヴェイ・カイテル、監督：アベル・フェラーラ）をベースに、オリジナル作品のDNAを継承しつつ、物語の舞台を東京に移し、三池監督が新たな形で生まれ変わらせた作品。オリジナル映画のプロデューサーを務めたエドワード・R・プレスマンの息子であり、その権利を保持しているPressman Filmの社長でもあるアメリカの映画プロデューサー、サム・プレスマンも本作の製作に参加する。
主演を務めるのは、映画『罪の声』で第44回日本アカデミー賞・話題賞（俳優部門）を受賞し、『ゴジラVSコング』でハリウッドデビューを果たすなど、今や日米に活躍の場を広げた日本を代表する演技派俳優・小栗旬。三池崇史監督とのタッグは、『クローズZERO』『クローズZERO II』『テラフォーマーズ』以来4作目となり、本作では自暴自棄な生活を送る闇に落ちた警官・矢吹恭二（やぶき・きょうじ）を演じる。
小栗と相対するのは、『シンデレラ』の主人公エラ（シンデレラ）役でハリウッド女優の仲間入りを果たし、『ベイビー・ドライバー』『マンマ・ミーア！』など、その気品と芯の強さを兼ね備えた存在感で国際的に活躍するイギリス人俳優リリー・ジェームズ。とある捜査のために来日し、小栗演じる矢吹とタッグを組むことになるFBI捜査官グエンを熱演する。
脇を固めるのは、間宮祥太朗、野村周平、西野七瀬、向里祐香、岩田剛典、渡邊圭祐、中野英雄、村上淳、國村隼、そして舘ひろしという超豪華な俳優陣と、WWE所属の世界的女子プロレスラー、リヴ・モーガン。
メガホンを取るのは、国内外を問わず高い評価を受け、バイオレンスの巨匠とも名高い三池崇史。さらに、三池監督とは『十三人の刺客』『無限の住人』などでもタッグを組んだ世界的プロデューサー、ジェレミー・トーマスが製作を務める。『十三人の刺客』はベネチア国際映画祭、『無限の住人』はカンヌ国際映画祭で公式上映されるなど、これまでも世界から注目を集めてきた2人による5度目のタッグとなる。
また、北米での配給はショーン・ベイカー監督『Anora アノーラ』が第97回アカデミー賞（R）で作品賞を含む5部門を受賞、ポン・ジュノ監督『パラサイト 半地下の家族』も第92回アカデミー賞で作品賞を含む4部門を受賞するなど、世界的に評価の高い作品を世に送り出してきた配給会社NEON。今、ハリウッドで最も注目を集める新進気鋭のスタジオと三池監督が贈る本作には、早くも世界中から期待の声が集まっている。
このたび、本作初となるビジュアルが解禁された。くわえタバコ姿の小栗演じる矢吹恭二と、銃を構えるリリー演じるFBI捜査官・グエンの、こちらを見つめる鋭い視線が印象的なティザービジュアルだ。
まるでこの世の業を一身に背負うかのように、自暴自棄な生活を送る警部補・矢吹恭二。闇に落ちた彼の悪行は、警察署内でも噂としてささやかれ始めていた。時を同じくして、アメリカのFBI捜査官・グエンが来日。とある目的をもって来日したグエンと矢吹の思惑は、この東京の街で複雑に絡み合っていく。果たして彼らを待つものは絶望か、それとも――。
世界を挑発し続ける三池崇史と革新的スタジオNEONが放つ本作。2026年、狂気と破滅が臨界点を突破し、世界中が熱狂の渦に巻き込まれる。今、世界が最も待ち望む“ヤバイ”映画に期待したい。
映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』は2026年公開。
【写真】間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬ら、豪華キャストも一気に発表！
その圧倒的な疾走感と先鋭的な演出で、国内外に衝撃を与えてきた監督、三池崇史。バイオレンスの巨匠とも呼ばれる、日本が誇る“世界のミイケ”が、ハリウッドで今最も勢いのある新進気鋭のスタジオNEONと融合する。
主演を務めるのは、映画『罪の声』で第44回日本アカデミー賞・話題賞（俳優部門）を受賞し、『ゴジラVSコング』でハリウッドデビューを果たすなど、今や日米に活躍の場を広げた日本を代表する演技派俳優・小栗旬。三池崇史監督とのタッグは、『クローズZERO』『クローズZERO II』『テラフォーマーズ』以来4作目となり、本作では自暴自棄な生活を送る闇に落ちた警官・矢吹恭二（やぶき・きょうじ）を演じる。
小栗と相対するのは、『シンデレラ』の主人公エラ（シンデレラ）役でハリウッド女優の仲間入りを果たし、『ベイビー・ドライバー』『マンマ・ミーア！』など、その気品と芯の強さを兼ね備えた存在感で国際的に活躍するイギリス人俳優リリー・ジェームズ。とある捜査のために来日し、小栗演じる矢吹とタッグを組むことになるFBI捜査官グエンを熱演する。
脇を固めるのは、間宮祥太朗、野村周平、西野七瀬、向里祐香、岩田剛典、渡邊圭祐、中野英雄、村上淳、國村隼、そして舘ひろしという超豪華な俳優陣と、WWE所属の世界的女子プロレスラー、リヴ・モーガン。
メガホンを取るのは、国内外を問わず高い評価を受け、バイオレンスの巨匠とも名高い三池崇史。さらに、三池監督とは『十三人の刺客』『無限の住人』などでもタッグを組んだ世界的プロデューサー、ジェレミー・トーマスが製作を務める。『十三人の刺客』はベネチア国際映画祭、『無限の住人』はカンヌ国際映画祭で公式上映されるなど、これまでも世界から注目を集めてきた2人による5度目のタッグとなる。
また、北米での配給はショーン・ベイカー監督『Anora アノーラ』が第97回アカデミー賞（R）で作品賞を含む5部門を受賞、ポン・ジュノ監督『パラサイト 半地下の家族』も第92回アカデミー賞で作品賞を含む4部門を受賞するなど、世界的に評価の高い作品を世に送り出してきた配給会社NEON。今、ハリウッドで最も注目を集める新進気鋭のスタジオと三池監督が贈る本作には、早くも世界中から期待の声が集まっている。
このたび、本作初となるビジュアルが解禁された。くわえタバコ姿の小栗演じる矢吹恭二と、銃を構えるリリー演じるFBI捜査官・グエンの、こちらを見つめる鋭い視線が印象的なティザービジュアルだ。
まるでこの世の業を一身に背負うかのように、自暴自棄な生活を送る警部補・矢吹恭二。闇に落ちた彼の悪行は、警察署内でも噂としてささやかれ始めていた。時を同じくして、アメリカのFBI捜査官・グエンが来日。とある目的をもって来日したグエンと矢吹の思惑は、この東京の街で複雑に絡み合っていく。果たして彼らを待つものは絶望か、それとも――。
世界を挑発し続ける三池崇史と革新的スタジオNEONが放つ本作。2026年、狂気と破滅が臨界点を突破し、世界中が熱狂の渦に巻き込まれる。今、世界が最も待ち望む“ヤバイ”映画に期待したい。
映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』は2026年公開。