センスいい！ 褒められそう♡【ニトリのN+】春に着たい「新作アイテム」って？

「お、ねだん以上。」の高コスパなアイテムが揃う【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】に、待ちに待った春の新作アイテムが到着しました。手軽にアレンジを楽しめるプルオーバーや日常使いに嬉しいアンチピリングのカーディガンは、春コーデの着回しを支える強い味方になってくれるはず。周囲に好印象を与えられるような褒められコーデを目指す大人女性必見です！

ボタンで袖幅をアレンジできる技ありプルオーバー

【N+】「袖布帛2wayプルオーバー」\2,990（税込）

ゆとりを持たせたボリューミーな袖のシルエットが、コーデにひと癖を与えるシンプルなプルオーバー。ボタンを留めて袖幅を絞ることで、ガラリと印象の変化を楽しめる2WAYデザインが特徴です。袖はシワになりにくいポリエステルの布帛に切り替えられており、目を引く立体感をキープできそう。やや横に広めに開いたネックラインのおかげで、上半身が詰まって見えにくいのもGOOD。

クリーンな素材感でキレイ見えを狙えるセーター

【N+】「吸水速乾軽量ニットプルオーバー」\3,490（税込）

ガバッと着てサマ見えを狙える、程よいリラックスシルエットのニットプルオーバー。「スポンデイッシュな風合い」（公式ECサイトより）の素材はクリーンな印象があり、キレイめにまとめたい大人女性も着回しやすそうな一着です。控えめなハイネックは1枚で着るのも、下にシャツやブラウスを重ねるのも好相性。春の制服感覚でヘビロテしたくなってしまいそう！

金ボタンがきらめく端正なニットカーディガン

【N+】「毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン」\2,990（税込）

昼夜の気温差が気になる春の1軍として重宝しそうな、ベーシックなデザインのニットカーディガン。やや余裕を持たせたシルエットはさらりと羽織りやすく、肩がけしてもかさばりにくいのが嬉しいポイント。毛玉ができにくい素材のため、見た目にも清潔感をキープできそうです。小さなゴールドカラーのボタンも、コーデを地味見えさせないアクセントに。

レディに羽織れる上品ブルゾンは機能性も◎

【N+】「はっ水UVカットギャザーブルゾン」\4,990（税込）

素材に撥水性とUVカット機能を持たせ、春のお出かけの相棒として活躍が見込めるライトなブルゾン。ギャザーによって表現された旬のバルーンシルエットが、大人コーデをセンスよく鮮度UPしてくれそう。ゴールドカラーのファスナーやすっきりとしたノーカラーデザインのおかげで、品よくレディな印象で着こなしやすいのも嬉しいポイントです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ