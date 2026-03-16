WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝の米国―ドミニカ共和国戦（ローンデポ・パーク）が行われる。試合前、米国代表のマーク・デローサ監督が会見。日本を破ったベネズエラ代表に敬意を語った。

前日の準々決勝で、前回優勝の日本がベネズエラに5-8で敗戦。初めて4強に残れなかった。一方、アクーニャJr.、アラエスらスター揃いのベネズエラは3大会ぶりの4強。5回にガルシアが2ラン、6回にアブレイユが逆転3ランを放ち、イタリアとの準決勝に進んだ。

デローサ監督は「私はベネズエラのオマー・ロペス監督に多大な敬意を抱いている」とコメント。前回大会の準々決勝で、米国はベネズエラと激突。8回にトレイ・ターナーが逆転満塁弾を放って9-7で勝利している。

当時を振り返ったデローサ監督は「3年前の前回、ターナーのグランドスラムで私たちもあのような瞬間があった。昨夜ベッドに寝転びながら試合を見ていて、アブレイユがあのホームランを打った時、『ワオ、彼らはこの瞬間を3年間待っていたんだ』と感じたよ。私は99年にベネズエラのウィンターリーグでプレーしたことがある。彼らに大きな敬意を持っているし、素晴らしい瞬間だったと思う」と語った。

米国の主力、ウィットJr.も「昨日の試合は刺激的だったね」とコメント。この日、米国はドミニカ共和国と対戦。スーパースターが揃う優勝候補同士で、決勝進出を争う。



（THE ANSWER編集部）