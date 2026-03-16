レアル・マドリードのギュレルがエルチェ戦で驚愕のゴールをマークした

スペインの名門レアル・マドリードのトルコ代表MFアルダ・ギュレルが、自陣からの超ロングシュートを決めた。

3月14日にエルチェと対戦したレアルは、前半から順調にリードを広げていった。

3-1で迎えた後半44分、ギュレルは自陣の右サイドから少し中に持ち出すと、GKの位置を見てまさかのロングシュートを放った。センターサークルよりも少し後方、約65メートルの位置から左足で放たれた一撃は正確にGKの頭上を越えると、ワンバウンドでゴールに吸い込まれた。

トルコからやってきた21歳の一撃もあり勝利したレアルは、消化が1試合多いながら首位バルセロナに勝ち点1差に迫っている。ギュレルはこれが今季のリーグ戦で4得点目になった。

規格外のゴールに対し、SNS上では「自陣からこれはえぐい」「エグすぎるだろ」「過去一のロング弾かも。何でそこから入るんよ」「なんじゃこりゃ」「こりゃすげぇ」「サッカーボールってこんな飛ぶんや」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）