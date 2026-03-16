〈「金さえ払えば支援は終わり」ではない…吉田正尚がカンボジアまで足を運んで確かめたかった“ホームラン数に応じた支援”の“本当の価値”《プロスポーツ選手×社会貢献の実態》〉から続く

常に結果を求められるメジャーリーグの世界。そのシビアな環境下にあって、吉田正尚は「オンとオフの落差が激しすぎる」という。

【画像】白い歯を見せてにっこり笑う吉田夫妻の姿

オフシーズンは自由気ままに過ごす夫に対し、ゆり香夫人はある夜、「現役時間は短いのだから、もっと真剣に野球に取り組んでもいいんじゃない？」と意を決して問いかけた。メジャーリーガーの妻ならではの葛藤に対し、吉田が返した言葉とは……。

ノンフィクション作家の長谷川晶一が、吉田のチャリティ活動についての取り組みから彼の実像に迫った『決断ーカンボジア72時間ー』（主婦の友社）の一部を抜粋して紹介する。

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「オレは《吉田正尚》の人生を生きたい」

「主人には口癖があるんです……」

ゆり香夫人が言った。

「……彼がいつも口にするのは、“オレは《吉田正尚》の人生を生きたいんだ”という言葉です。プロ野球選手であり、メジャーリーガーである以前に、《吉田正尚》という一人の人間なんだ。そんな意味を込めて口にしている言葉です」



吉田正尚 ©文藝春秋

そして、ゆり香夫人は「実は……」と言って、夫婦間のやり取りを教えてくれた。

「彼が本当に一生懸命、野球に打ち込んでいること、頑張っていることは、近くで見ている私がいちばん理解しています。でも、こんなことを言ったらいけないのかもしれないけど、ついつい私は“彼ならもっとできるはずだ”と考えてしまうんです。私からすれば、“もっと野球に打ち込むことができれば、もっともっと成績が上がるんじゃないか？”という思いがあります。もう十分頑張っていることは理解しているんです。でも、オフシーズンは予定がいっぱいでほとんど家にいないので、あまりにも多すぎる会食の回数を少しだけ減らしたり、お酒を飲む機会を減らしたり、もっと栄養管理に気を遣えば、もっともっと成績が向上するんじゃないか。そんな思いがあるんです」

夫人から見れば、吉田は「オンとオフの落差が激しすぎる」という。シーズン中は徹底的にストイックに自分を追い込んで野球に打ち込み、シーズンオフが訪れればモードチェンジで、自由気ままな時間を過ごす。オンとオフを巧みに使い分けるメリハリのある生き方を認める思いはある一方、「もっとできるのでは……」ともどかしい思いもあるのだという。

だからこそ、つい「もっと……」と口にしてしまう。以前、夫婦の間では、次のようなやり取りがあったという。子どもが寝静まった夜。夫婦二人だけの時間。口火を切ったのはゆり香さんだった。

「現役時間は短いのだから、もっと真剣に野球に取り組んでもいいんじゃない？」

もちろん、吉田が命を懸けて野球に取り組んでいることは重々承知している。それでも、夫のさらなる活躍を望む夫人は、意を決して夫に言った。夫人からの問いかけに吉田が応える。

「いや、オレは野球選手である以前に《吉田正尚》なんだ。《野球選手》としての人生ではなく、《吉田正尚》としての人生を生きたいんだ」

それは決然とした口調だった。この言葉を受けて、さらにゆり香さんが続ける。

「本当にそれで後悔しない？」

そんな問いに対して、吉田は何も答えない。夫人はさらに続ける。

「現役引退したときに、本当に“すべてをやり切った”って言えるの？」

……こんなやり取りが、これまで何度か繰り返されたという。

「私の言葉に対して、主人もいろいろ考えたようです。あるとき、彼は“引退するときには、すべてをやり切ったと言いたい”って言いました。やっぱり、自分の中にも“まだまだできるはずだ”という思いがあったのだと思います。日本からアメリカに渡って、周りの選手のポテンシャルの高さを実感したからだと思います。自分の能力だけでは追いつくことはできないほどのすごい人たちが周りにはたくさんいる。それまで以上の努力が必要になるし、新たな取り組みも必要になるかもしれない。本気でやらないと、いつトレードに出されるかわからない。いつクビになるかわからない。そんな厳しい世界にいることの自覚が強くなったんだと思います」

人生には辛いことがあった方が、逆に楽しくなる

渡米によって、さまざまな気づきがもたらされることとなった。吉田にとって、ゆり香さんにとって、「メジャーリーガーになる」という決断は、一人の人間として、さらなる成長を促すきっかけとなったのである。楽しいことばかりで、人生は楽しいのか？

吉田には、他にも口癖があるという。ゆり香夫人が続ける。

「主人がよく口にするのは、“人生は8割ぐらい苦しい思いをして、2割の喜びや楽しさを感じるんじゃないかな？”という言葉です。今までも、これからも、そんな考えを持って生きていくんだと思います」

この言葉に込めた意味を本人に尋ねると、吉田は大きくうなずいた。

「そうですね。人生って、辛いことが8割以上占めていると思います。でも、変な言い方になるけど、楽しいことばかりで、人生って楽しいですかね？ むしろ、“人生には辛いことがあった方が、逆に楽しくなる”って思いませんか？ たくさん苦労して、挫折したり、つまずいたりした方が、ゴールに到達したときの喜びは大きいじゃないですか。その喜びを手にするために、途中には辛いこと、大変なことがある。辛いことにぶち当たった方が、次に進むためのステップになる。そう考えると、むしろ“楽しいことばかりの人生はつまらない”って思えてくるんですよね」

彼は「頂」という言葉を使って、さらに説明を続ける。

「ゴールに到達するまでに直面するたくさんの辛いこと、大変なことって、頂に到達するために必要なことだと思うんです。それは頂に近づいている証拠だし、うまくいくかどうかの分岐点だから。僕は常に一番を目指しています。でも、野球を始めた頃からずっと身体は小さかった。それでも“ホームランを打ちたい”という気持ちは誰よりも持っていたし、それだけの練習もしてきた。これからも僕は、そうして生きていくつもりです」

ゆり香夫人は言う。

「生きているとくじけそうになるときがありますよね。ついつい、“何で、私ばっかり……”という思いになったり、“どうして、自分だけこんなに大変なんだろう？”と思ってしまったり。なかなか感情を表に出すことはないかもしれないけど、主人だって、ついついそんな思いになることもあると思います。でも、カンボジアに行って、ほんのわずかかもしれないけど、現地の子どもたちと触れ合ったことで、“大変なのは自分だけじゃないんだ”という思いになったようです」

「やっぱりカンボジアに行ってよかった」

遠征先から戻ってきて、翌日は少しだけゆっくりできるという前日の夜、吉田夫妻はしばしば、自分について、家族について、人生について、話し合うことがあるという。

「主人の性格的に、真正面から“こうした方がいい、ああした方がいい”とこちらの意見をぶつけるのはあまり意味がないし、彼はそうしたことが好きじゃないんです。だから、何か言いたいことがあっても、いつもフランクな会話を心がけています。でも、人生について真剣な話をするとき、今後について真面目に話し合うときには、私の意見もきちんと聞いてくれます」

吉田の大きな美点として、「聞く耳を持っていること」と言ったのはマッサージセラピストの内窪信一郎氏である。夫人もまた同じことを感じていた。

「主人が私の意見もちゃんと聞いてくれるから、普通だったらケンカになってしまうような内容でも、お互いにざっくばらんに何でも話すことができます。それは、日本にいたときよりも、アメリカに来てからその機会はずっと増えました……」

そして、少し照れたような口調でゆり香さんは続けた。

「結婚してもう何年も経つし、子どもも2人生まれたけど、今がいちばん夫婦仲がいいと思います。アメリカに来る前は不安ばかりだったけど、“やっぱり来てよかった”という思いが本当に強いです。そして……」

静かな口調ながら、ゆり香夫人はハッキリと言った。

「……たった2泊3日だったかもしれないけど、やっぱりカンボジアに行ってよかった。主人だけでなく、私たちもついていってよかった。自信を持ってそう言えますね」

多忙なスケジュールの合間を縫って「若者の家」の子どもたちに会いに行くと決めたこと。そんな夫とともに小さな子ども2人を連れてまで、一緒に行くと決めたこと。

それ以前に、「アメリカでプレーしたい」と決めたこと。そして、「家族みんなで応援しよう」と決めたこと。

吉田の決断、夫人の決断――。

それぞれの決断が、「現在」を生み出した。人生は大小さまざまな決断の上に成り立っている。こうした決断の連続によって、人は自分の人生を生きている。

〈「シバキなんか絶対にしなかった。ただ…」後輩・西川龍馬が明かす、先輩・吉田正尚の“高校時代”の姿とは〉へ続く

（吉田 正尚,長谷川 晶一／Webオリジナル（外部転載））