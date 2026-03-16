「水もしたたる良い女」「めっちゃいい写真」なでしこ清水梨紗の“100試合”同僚との仲良し２Sに脚光「残り２試合も頑張ります」と意気込みも
日本女子代表の清水梨紗が３月15日に、自身のインスタグラムを更新。同僚の偉業達成を祝福した。
同日になでしこジャパンは、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦。勝利すれば来年の女子ワールドカップの出場権を得られる一戦で、日本は７−０で大勝した。
そしてこの試合でキャプテンの長谷川唯は代表100試合を記録。清水は「100試合おめでとー」と綴り、背中に『100』の数字が入った記念ユニを一緒に手にする２ショットや、長谷川が盛大にウォーターシャワーを浴びる写真などを公開した。
この投稿には「めっちゃいい写真」「最高のツーショット」「りさちゃんゆいちゃんコンビ大好きだよー」「可愛いい 頑張れぇ」「水もしたたる良い女」「みんな最高すぎる！！」「おめでとう」といったコメントが寄せられた。
次は準決勝の韓国戦。清水は「W杯出場権決めることできました 残り２試合も頑張ります」と意気込みも記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「可愛いい」なでしこ清水梨紗＆長谷川唯「最高のツーショット」。ウォーターシャワーでびしょ濡れ！
同日になでしこジャパンは、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦。勝利すれば来年の女子ワールドカップの出場権を得られる一戦で、日本は７−０で大勝した。
そしてこの試合でキャプテンの長谷川唯は代表100試合を記録。清水は「100試合おめでとー」と綴り、背中に『100』の数字が入った記念ユニを一緒に手にする２ショットや、長谷川が盛大にウォーターシャワーを浴びる写真などを公開した。
この投稿には「めっちゃいい写真」「最高のツーショット」「りさちゃんゆいちゃんコンビ大好きだよー」「可愛いい 頑張れぇ」「水もしたたる良い女」「みんな最高すぎる！！」「おめでとう」といったコメントが寄せられた。
次は準決勝の韓国戦。清水は「W杯出場権決めることできました 残り２試合も頑張ります」と意気込みも記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「可愛いい」なでしこ清水梨紗＆長谷川唯「最高のツーショット」。ウォーターシャワーでびしょ濡れ！