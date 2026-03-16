イタリア平定を成し遂げ「王への反逆」からの「敗者復活」を果たした矢先に…27歳で夭折した王子リウドルフの悲劇的な運命

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第48回

『イスラームを批判すれば“即処刑”のはずが…敵国カリフに喧嘩を売ったオットー１世の使者が、生還できたワケ』より続く。

北イタリアを平定

そのイタリアではベレンガーリオと息子のアーダルベルトが、952年にアウクスブルクでオットーの宗主権を認めたにもかかわらず、オットーが内戦と対ハンガリー戦で手いっぱいであることをいいことに、北イタリアにおける支配を確立しようとした。2人の締め付けに北イタリアの司教や貴族たちは悲鳴を上げ、オットーに急使を立てる。

そこで父に試練を課せられたリウドルフがやってきたのである。オットー自身はしつこさにかけては人後に落ちないあのヴィヒマン（若）が西フランクから舞い戻り、スラブと結託する動きを見せたため、ザクセンを離れるわけにはいかなかった。北イタリアの大半の司教や貴族たちはベレンガーリオを排除すべく、リウドルフに味方した。リウドルフはたちまちベレンガーリオとアーダルベルトを撃破し、パヴィアに入城した。そしてリウドルフはベレンガーリオ親子を取り逃がしはしたが、北イタリアを平定することができた。

若くして夭折

しかしそのリウドルフが翌957年9月6日、わずか27歳でマッジョーレ湖の南のポムビアで急死する。死因はマラリアであった。それにしても、リウドルフの人生は哀れであった。彼は王家の長男として生まれながらも悲劇的な運命に翻弄され、異郷で夭折した。

オットーが息子の死を知ったのは、スラブのレダーリ族との戦いのための行軍中のことである。その2日後、オットーは王妃アーデルハイトの第2子ブルーノをわずか4歳で失う。これでオットーは長男リウドルフ、アーデルハイトの第一子ハインリヒ、第2子ブルーノと3人の息子を失ったことになる。残ったのは息子ヴィルヘルムと955年に生まれた末っ子のオットー2世だけである。

いずれにせよリウドルフの突然の死によりイタリア問題は一時期、棚上げにされる。

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