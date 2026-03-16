◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

日本代表・侍ジャパンはベネズエラに3本のホームランを許すなど強打に苦戦し、大会連覇とはなりませんでした。

近藤健介選手は「ここで負けるのは悔しいですし、個人としても何もできなかったなとは思います」と大会を振り返りました。

今大会、4試合13打数無安打と苦しんだ近藤選手。「本当に優勝するために来たと思っていて、何もできず終わってしまったので、まだまだ足りないものがあるなと。勉強しないとなという思い」とコメントしました。

この日のベネズエラ戦は9回1アウトの場面に代打で登場し、160キロのインコースを打ち返せず見逃し三振に打ち取られました。「一発勝負でしっかり結果を出せる選手になっていかないといけないですし、安定感は大事なものかなと思うので、そういったところをもっともっとレベルの高いところでやっていきたいなと思います」と話しました。

侍ジャパンでの今後の目標については「今は考えられない」としましたが、「今シーズンとりあえず切り替えて。ここで学んだこと、やっぱり今回苦しかったので、より成長するきっかけになれば良いと思いますし、今シーズン良いシーズンを送れるように頑張りたい」と開幕を控える今季に向けて意気込みました。

今シーズンの目標については、「もちろんリーグ3連覇、2年連続の日本一」と明言。「ここは帰ってしっかりやらないといけないかなと思いますし、去年はけがも多かったですし、健康で1年過ごせるようにとは思っています」と誓いました。