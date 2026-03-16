◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパン。試合後、隅田知一郎投手が登板を振り返りました。

隅田投手は3点リードの5回から2番手で登板。しかし1アウト1塁の場面で2ランホームランを浴び、2/3回2失点でした。

「今までの野球人生で一番悔しいぐらい」と語った隅田投手。「僕個人としては本当にいい経験をさせてもらったし、この悔しさを糧にもっと成長したい」と前を向きました。

ホームランを浴びた場面に「今日の1球の失投が自分の課題だと思う」と振り返ります。続けて「でもしっかり投げ切れたらファールも空振りも取れることが分かったので、あの1球を投げない選手になりたい」と成長を胸に誓います。

「本当にここまで使ってもらった井端監督には感謝の気持ちでいっぱいですし、僕もいい経験をさせてもらった」と大会を振り返った隅田投手。「もっと成長して、次はもっと圧倒して勝負できるようになって、また挑戦できるといいなと思う」と、次回大会を見据えました。