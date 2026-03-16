日本の核武装は”絶対にありえない話”なのか？「中国が狙う沖縄侵攻」悪夢のシナリオを検証する

日本が核武装をする可能性はあるのでしょうか。大半の日本人は「あり得ない」と答えることでしょう。唯一の戦争被爆国として非核を国是としてきた日本では、第2次大戦から80年をたってなお世論の大多数は核武装に反対しています。

ただ、最近では極右政治家に核武装論が出てきているのも事実です。2025年夏の参院選でも「通常の戦力より安上がりだ」として核の保有を唱える政治家が現れ、話題になりました。

海外の主要な情報機関では、国際情勢の行方について首脳に「最も起こりそうなシナリオ」と「可能性は低いが、最も実現してほしくない悪夢のシナリオ」の二つを提示しているそうです。悪夢のシナリオを想定するのは、何よりそれを避けるための措置を考えられるからです。

本稿ではそうした取り組みにならって、新刊『世界を解き明かす 地政学』(日経BP)の内容を踏まえ、日本が核武装に向かうシナリオをシミュレーションしてみたいと思います。

前編記事『高市首相が掲げる「国家情報局」は本当に実現可能か？日本政府が一流のスパイを育てられない「最大の原因」』より続く。

侵略されて盛り上がる自主防衛論

203◎年、近隣海域で軍事演習をしていた中国軍部隊が突如、「在留中国人の保護」を名目に沖縄県のA島に侵攻しました。ドローンとロボット兵器などを組み合わせた電撃戦を展開し、わずか20時間で中国軍の制圧を許すことになりました。

同盟国である米軍は中国軍部隊を空爆して自衛隊を支援しましたが、地上部隊の派遣は見送りました。大統領が次の米議会中間選挙を数カ月先に控え、米軍に多くの死傷者が出る可能性を懸念したためです。

すぐに住民を追い出した中国軍は、併合を宣言した後に島を軍事要塞化しました。自衛隊は奪回作戦を試みましたが兵員の死傷者は増えるばかりでした。そして中国の国家主席が核使用をちらつかせるにつれ、両国軍は島の近くに引かれた新たな防衛ラインで膠着状態に陥りました。

日本の世論は反中国で沸騰しました。自衛隊員が外敵の侵攻で死傷するのは史上初で、住民にも犠牲者が出ていました。そして世論の怒りはすぐに頼りなかった米軍にも向かいました。

日本では戦後、日米安全保障条約で同盟国となった米国が外敵の侵略から守ってくれるという強い信頼感がありました。それが全く頼りないことが露呈したのだから当然です。

日本政府が核武装を検討するタイミング

世論の変化に敏感な政治家は、相次ぎ米軍に頼らない「自主防衛論」を唱えるようになりました。国会では核武装の必要性も議論されるようになりました。ロシア、北朝鮮、中国など日本にとって脅威となる周辺国は核を保有しています。

核保有国のロシアに領土を奪われたウクライナと同様、日本も核を持っていないために中国の核の脅しに対して弱い立場に置かれています。米国の「核の傘」による抑止力が機能しない実態が明らかになっただけに、隣国の脅威に自力で対応するには核武装が必要となったのは論理的な帰結でした。

米大統領も日本に対して負い目を感じていました。核武装しても反中一色の日本が米国に牙をむくリスクは低いうえ、アジアにおける米軍の負担削減にもつながることから、保有を容認、支援する方針に転換しました。

日本政府も核武装の可能性を検討するようになりました。一部に反対の声もありましたが、もうすでに広島、長崎の被爆者はすべて亡くなっていて、反核の機運は弱まっていました。その後、非核の国是の修正を決めた日本は数回の核実験を経て、核保有を宣言しました。

本土よりも守りにくい離島

以上が悪夢のシナリオです。それは中国の沖縄県への侵略によって引き金を引かれる展開にほかなりません。なぜ中国はそうした日本の南西諸島を狙うと想定されるのでしょうか。

地政学上、ランドパワーと呼ばれる国家が世界の覇権国になるのが難しいのは古代から変わっていません。陸地は山や川、砂漠、海といった自然の障害で隔てられています。一方、航海技術や良い港に恵まれた島国などの「シーパワー」と呼ばれる国々にとって、海上での移動は陸上よりはるかに簡単で、世界中のどこにも戦力を展開できます。

歴史的に見ても、覇権国やそれに匹敵する地位を持とうとする国は、強力な海軍を持っていました。本国から遠く離れた場所に兵力を送る「戦力投射（パワープロジェクション）」能力を高めてきたのです。

超大国・アメリカと対等の立場になることを目指す中国が近年、海軍を強化して海洋進出を続けているのはこの一環です。

中国にとって、太平洋に海軍を進出させるにあたり、最も邪魔になるのが日本と台湾の存在です。日本は宗谷、津軽、対馬の各海峡で中国艦船の移動を止められる位置にあります。

ただ、海に守られ、山岳部が多い日本本土を侵攻するのは軍事的に極めて困難です。一方で九州南方から台湾までに連なる南西諸島は比較的、攻めやすい地形にあります。自衛隊の幹部も「日本本土の防衛には自信はあるが、離島をすべて守るのは簡単ではない」と明かします。

中国は沖縄への影響力を高めようと、様々な工作を繰り出してきました。この地域を制するための長期戦略の一環で、沖縄の要人との交流も増やしています。

2023年7月には沖縄県の玉城デニー知事が訪中し、李強（リー・チャン）首相と会談しました。日本の県知事が中国のナンバー2である首相に会えるのは極めてまれです。異例の厚遇であり、関係者を驚かせました。

沖縄を自らの勢力圏に入れたい中国

沖縄と本土を引き離そうとする動きもあります。24年には約200件の工作アカウントが沖縄独立をあおる動画を転載していることも判明しました。独立デモの偽動画の拡散には組織的な動きがみられ、多くの中国人が関与したとみられています。

中国は長年、沖縄を自らの勢力圏に入れるための布石を打ってきました。中国共産党の機関紙、人民日報は13年5月「歴史的に未解決の琉球問題を再び議論できる時が来た」という論文を掲載し、中国には沖縄の領有権があるとはじめて示唆しました。

中国との外交交渉に当たった日本外務省の元幹部も「2010年代後半になって日本側との協議で中国外務省の幹部が『沖縄の日本領有は正当性がない』と口走る局面が複数回あった」と明かしています。

現在、沖縄県民の日本人としてのアイデンティティーは強く、日本からの独立や中国への編入を求める人はほとんどいません。しかし独自の言語や歴史があることから多くの県民は本土の人とは異なるアイデンティティーを持っています。

中国がこうした意識の違いに付け入ろうとしているのは間違いありません。10月に開かれた人権問題を扱う国連総会第3委員会では、中国の代表が「沖縄の人々ら先住民に対する偏見や差別をやめるべきだ」と日本政府を一方的に批判しました。

日本政府は台湾に近い与那国島に地対空ミサイルの配備を決めるなど、南西諸島の防衛力を高めています。ただ、住民の協力を得られなければ有事の際の防衛戦はままなりません。日本の安全保障関連の高官は「政府をあげてもっと積極的に沖縄との溝を埋める努力をする必要がある」と語っています。

非核を守るために必要な安全保障

実は日本の核保有論は新しいものではありません。東西冷戦時の1960年代には、政府内で核武装の是非に関する非公式な検討が行われていました。

核兵器の保有をアメリカ、ロシア、英国、フランス、中国に限る核拡散防止条約（NPT）にも、すぐに参加したわけではありませんでした。NPTは70年に発効しましたが、日本が批准し加盟したのは1976年でした。背景には60年代に核武装した中国への危機感もありました。

しかし、実際に日本が核武装を目指せば北朝鮮のように国際的な制裁を受ける可能性が高いうえ、開発にも数年を要するとみられています。そのうえ、核兵器を搭載するミサイルや原子力潜水艦の開発など核戦力全体の運用には莫大な資金が必要になります。まったく安上がりではありません。

日本は戦後、唯一の戦争被爆国の立場から国益を考え、非核を訴えてきました。被爆者の核なき世界への願いに応えるためにも、日本はアジアの軍事情勢に目を光らせ、自前の核武装を必要としない国際秩序を守る方策を考えていく必要があります。

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