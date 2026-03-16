関係者には「かん口令」の徹底ぶり…謎の看板「キング大山」が目指す「壮大な計画」とは

2025年末、東京などの都市部に「キング大山」と書かれた黄色い看板が出現、全国で急増している。「どこの看板なのか」「目的はなんなのか」「キング大山って何者なのか」ーーそこで看板を設置する業者に訪ねてみると意外な答えが返ってきた。

前編記事『全国で急増中！ 黄色い背景に帽子の男性…謎看板「キング大山」の正体に迫る』に続き詳報する。

口止めされる看板業者

「キング大山」の写真を調べてみるといくつかのヒントが見つかった。すると「N」というトレーディングカードを取り扱う企業ではないか、ということを突き止めた。

「キング大山」に関するワードはN社によって商標登録されていることもわかった。

この看板と何らかの関係があるのではないか。さっそく、同社に取材を試みたが、返答はなかった。

ならばと、看板を管理する屋外広告業者に直撃。すると、ある業者が匿名を条件に口を開いた。

「実は『キング大山』の設置は、ある代理店からの依頼なのです。最近、看板広告が減って困っていたので、弊社としてもありがたくお受けしました」（屋外広告業者）

結局、「キング大山」とはいったい何なのか。看板は誰から依頼されたのか、あらためて尋ねてみたところ、「お話することはできません」ときっぱりと断られた

「看板を見た方からの問い合わせも多いのですが、”大山さん”に関することは固く口留めされています。隠すこと自体が演出であり、戦略だそうです」（前出の屋外広告業者）

だが、この業者はわずかな手がかりを教えてくれた。

そのうちわかるようになるよ

「まず、怪しい団体ではなく、カードを扱う企業とのことです。看板は100ヵ所の設置を目指すと聞きました。代理店の方は『そのうちわかるようになるよ』と話していました」

全国に広がるこの看板は「キング大山」の壮大なストーリーの一端とでもいうのだろうか。

「これは私の推測ですが、看板広告は出稿先が減っています。カードなどゲームの業界は好調とも聞きますし、”手助けのため”にもいろいろなところに看板を出しているのではないでしょうか。まあ、看板の背景が黄色い上に、デザインも意味深。やはりいろんな方の興味を引きますよね（笑）」（同前）

いまや「キング大山」の看板は、東京都内だけでも100ヵ所に迫る勢いだ。

「そのうちわかるようになるよ」――。

「キング大山」の意味深なメッセージが明らかになる日はそう遠くないのかもしれない。

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