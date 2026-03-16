豚の心臓を人間に移植するとどうなるのか、ご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

「ブーブー鳴くようになるのかい？」と、心臓移植患者

2022年1月7日、アメリカのメリーランド大学病院で、世界で初めて豚の心臓を人間に移植する手術が行われました。

この7時間以上の大手術を受けたのは、重い心臓病を患っていた57歳の男性デヴィッド・ベネットさんです。ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、手術を担当したバートレイ・グリフィス医師が、「世界初の手術で、うまくいくかはわからないが、最善を尽くす」と説明すると、ベネットさんは「ブーブー鳴くようになるのかい？」と笑いながら聞き返したそうです。もちろん、これはアメリカン・ジョークです。ベネットさんは、実験的な治療であることや、手術に伴うリスクの説明を受け、同意していました。

この移植手術は、「異種移植」--人間以外の動物の臓器（この場合は豚の心臓）を人間に移植する医療技術--と呼ばれます。ただし、今回の手術はまだ正式に臨床試験として行われる治療法ではなく、「緊急避難的」に行われた実験的なものでした。あくまで一時的に命をつなぐ「中継ぎ」としての移植であり、将来的には再び別の心臓（脳死ドナーからの提供）を移植する想定でした。

それでも、このような異種移植の技術が今後さらに進歩すれば、重い心臓病の治療において、豚の心臓が一般的に使われる可能性があります。実際、心臓の一部である「心臓弁」には、すでに豚の心臓弁を使った人工弁が広く使用されています。

ただし、豚という動物には文化的・宗教的な問題もあります。たとえば、イスラム教徒やユダヤ教徒の中には、豚を「不浄な動物」として扱い、禁忌として食べない人たちもいます。実は、今回の移植チームの中心人物の1人ムハンマド・モヒディン医師も、イスラム教徒でパキスタン出身の方です。彼の家族からも、「豚の臓器を人間に使うのは問題ではないか」といった声があったそうです。異種移植は、命を救う新たな選択肢ですが、技術的な課題だけでなく、倫理や宗教との関係についても慎重に考える必要があります。

手術自体は成功したのですが、残念ながら、手術から2ヵ月ほどが経った3月8日に、ベネットさんは亡くなられました。しかし、その後も研究は進められ、2025年の2月には、55〜70歳の末期腎不全の患者さんで、通常の（人間の）腎移植ができない理由がある場合に限って、正式な臨床試験が開始されました。

ゲノム編集された特別な豚

人間に豚の心臓を移植するという試みが現実になった背景には、2010年代から急速に発展したゲノム編集技術があります。これは、生命の設計図である遺伝子を人工的に書き換える技術のことで、近年では「クリスパー・キャス9（CRISPR-Cas9）」などの方法が広く使われるようになりました。

今回の移植で使われた豚の心臓も、遺伝子があらかじめ編集された「特別な豚」から取り出されたものです。同じ豚といっても、私たちが食べる家畜の豚とは遺伝的に少し違います。この豚は、アメリカの「レヴィヴィコル社（ユナイテッド・セラピューティクス社の子会社）」というバイオ企業によって開発されました。

具体的には、10ヵ所のゲノムに改変が加えられ、4つの豚のゲノムを壊して働かなくし、さらに6つの人間のゲノムを新たに組み込んでいるそうです。こうしたゲノム編集には重要な目的がありました。その1つは、移植を受けた人間の免疫が移植された心臓を「異物」として攻撃しないようにする（＝拒絶反応を抑える）ことです。もう1つは、豚の体内に潜むウイルス（レトロウイルス）が再び活動しないようにすることです。また、移植後に心臓が成長して大きくなりすぎないようにすることも目的の1つでした。つまり、非常に狙いを絞ったピンポイントのゲノム編集が行われているのです。

このようにして作られた豚の心臓は、「UHeart」という名前で商標登録されています。もちろん、人間の心臓や腎臓をお金で売買することは法律で禁止されています。しかし、豚の臓器については動物由来の製品として扱われるため、商業的に取り引きされても違法ではありません。焼き肉店で食べられる「豚のハツ（心臓）」と同じように考えればよいのかもしれません。とはいえ、人間の身体に使うための臓器が「製品」として工場で生産・販売される事実に、不安や違和感を覚える人もいるでしょう。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

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