ある日突然、身に覚えのない罪で逮捕され「164日間」も拘置…「有罪率99・9％」から生還した村木厚子氏が明かす、驚愕の刑事司法の実態

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、3月19日発売の本書より「はじめに」を公開します。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

「有罪率99・9％」からの生還

私はかつて、突然、身に覚えのない罪で逮捕されました。

当時、厚生労働省に勤務していた私は、「郵便不正事件」と呼ばれることになったその事件で、障害者団体の関係者から依頼を受けて公文書を偽造したという、まったく身に覚えのない容疑をかけられたのです。当の私は、その人物に会った記憶すらありません。それなのに、自分の知らないところで、私が誰かと親しげに会話を交わし、便宜を図るよう部下に指示した──そんな具体的で生々しい供述が、複数の人たちによって語られていきました。

何が起きているのか、最初は理解できませんでした。

容疑を否認し続けた私は、164日間も拘置所に勾留されました。

もしかしたら、私は自分でも気づかないうちに別の人格になって法律に背く行為をし、その時の記憶をなくしてしまっているのだろうか──。拘置所の中で、そんな突拍子もないことまで考えたこともあります。これは、冤罪を体験した者でなければわからない感覚です。

幸いにも、素晴らしい弁護団に巡り合い、虚偽の自白に追い込まれることなく否認を貫くことができました。家族の支え、多くの友人や職場の仲間のサポートを受け、検察の強引な取調べに耐え、裁判を闘いきることができました。

公判では、強引な取調べによって虚偽の供述をさせられていた関係者たちが、真実を語り始めました。検察に不利な証拠も次々と明らかになりました。1審で無罪判決が出た直後には、検察官による証拠改竄という、信じがたい不正も露呈しました。

こうして私は無罪が確定し、社会に戻ることができたのです。

弁護団や多くの人たちの支えで無罪判決を得た私は、幸運だったと思っています。

なぜなら、日本の刑事裁判の有罪率は99.8〜99.9％と言われているからです。別の言い方をすれば、刑事事件で無罪判決を得るのは、1000人中、わずか1人か2人しかいないのです。

「有罪率99.9％」は、先進国の中では異常なまでの高率です。以前は、検察の優秀さを示す数字であるかのように言われてきましたが、本来なら無罪となるべき事件や、そもそも無実の人たちが、かなりの数、有罪になっていることが指摘されています。

警察、検察、裁判所に対する国民の信頼度は高いと思いますから、皆さんは、「まさか、何もやっていない自分が犯罪者にされるはずはない」と信じておられるでしょう。

私も、かつてはそうでした。それだけに、検察の強引な取調べ、身に覚えのない罪でも否認を続けると長期間にわたり拘置所に閉じ込められる「人質司法」、証拠開示になかなか応じようとしない検察の姿勢、あってはならない証拠の改竄という事実に、愕然とさせられたのです。

本書の成り立ち

無罪確定から約8ヵ月後の2011年6月、私は、法務大臣の諮問機関である法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」(以下、「特別部会」)の委員に選ばれました。「特別部会」は、取調べの可視化(録音録画)を中心に刑事司法制度の改革を検討するための会議で、14年7月までの3年間、審議を続けました。

正直なところ、参加することには迷いがありました。あの事件を公の場で語り直せば、ようやく平穏を取り戻しつつあった日常を、再びかき乱される恐れもあったからです。

それでもお引き受けしたのは、身に覚えのない罪で、ある日突然「犯罪者」に仕立て上げられるという「得がたい経験」を、刑事司法改革に少しでも活かしたかったからです。「2度と味わいたくない経験」でもありましたが、それを個人的な不幸として終わらせるのではなく、日本の刑事司法が抱える構造的な問題を考える手がかりにできるのなら、その役割を引き受ける意味はある──そう思ったのです。

法制審議会(以下、法制審)「特別部会」の委員の多くは、法学者、警察・検察関係者、裁判官、弁護士といった刑事司法の専門家でした。その中に、私を含め7名の市民委員が参加したことは、法制審としても異例のことだったと聞いています。労働組合「連合」の副会長だった神津里季生さん、刑事裁判をテーマにした作品を制作した映画監督の周防正行さん、企業法務に詳しい松木和道さん、元日本経済新聞論説委員の安岡崇志さんと私の5人は、それぞれの立場から、刑事司法を少しでも良いものにしたいという思いを共有しつつ議論に臨みました。

しかし、3年間の議論を通じて、私たち5人は強い衝撃を受けることになります。

日本の警察・検察も、裁判所も、刑事司法の研究者たちも、市民委員の意見にまともに取り合わず、真の意味で制度を改革しようとは思っていないのではないか──そう感じざるを得なかったのです。冤罪被害者である私の意見から何かを得ようとする姿勢は、残念ながらほとんど感じられませんでした。

「特別部会」が終盤にさしかかった頃には、紆余曲折はあったものの袴田事件の再審開始と死刑・拘置の執行停止が決定しました。袴田巌さんが無実の罪で死刑を執行されるという取り返しのつかない事態は免れましたが、改革に難色を示す委員たちは、再審開始決定に対する関心が驚くほど薄く、その意見はきわめて消極的なものばかりでした。

結果として、「特別部会」で私たち市民委員が目指した全事件・全取調べ過程での録音録画は見送られ、裁判員裁判対象事件などのごく一部の事件の取調べについて、やっと録音録画を義務づけることができたにとどまりました。さらなる刑事司法改革が進まなければ、今の中途半端な状況がずっと続いてしまうと、とても危惧しています。私たちが目指した刑事司法改革は、道半ばまでしかいかず、多くの課題が残っています。このままでは、「市民の声を聞いた」という形を整えるためのアリバイ作りに使われただけになりかねません。だからこそ、次の改革に向けて、この先も私たちは闘い続けなければいけない。諦めてはいけない──。

その思いから、私たちは「特別部会」の終了後も、日本の刑事司法の問題について勉強会を続けてきました。事件の当事者から話を聞き、資料を読み、法務省への意見書をまとめ、できる範囲で発信をしています。こうした活動は足かけ12年も続いています。

本書は、勉強会の仲間たちの協力を得て、日本の刑事司法が置かれている、きわめて奇妙で恐ろしい状況を伝えるとともに、この現状を前に、私たちに何ができるのかを考え、まとめたものです。代表として著者名は私、村木になっていますが、仲間たち皆の意見を反映しています。

法律監修は、私の弁護団の1員であり、勉強会のアドバイザーでもある河津博史弁護士が担当しました。

本書の構成と主な内容

本書では、日本の検察が世界に誇る「有罪率99.9％」の知られざる実態をはじめ、日本の刑事司法が抱える構造的な問題を取り上げました。各事件の当事者、事件を担当した検察官や裁判官について、可能な限り実名で記しています。

第一部は、捜査・公判の現状について述べました。

第1章、第2章は、私が巻き込まれた「郵便不正事件」での経験が中心です。第1章では、被疑者や参考人の供述調書は検察が描いたストーリーに沿って恣意的に「作文」されている現実などについて述べました。第2章では、検察官に証拠を開示させることがいかに困難か、客観的証拠を無視して裁判に臨む検察官の姿勢などを中心に述べました。

第3章のテーマは「人質司法」です。否認していると長期勾留を強いられる「人質司法」で心理的に追い込まれた被疑者たちには、拘禁症状やトラウマが長く残ります。家族もまた、大変な苦痛を強いられます。そうした問題点を、私自身の経験に基づいて語るとともに、近年の事件も取り上げました。長期にわたる勾留がいかに苛酷で不当なものかを、多くの人に知っていただきたいと思います。

第4章では、有罪が「量産」されている我が国の刑事裁判の問題について述べました。

供述調書の裁判での扱われ方や、検察官による証拠隠し、無罪判決を書くことを躊躇する裁判官など、日本の刑事裁判には、見過ごすことのできない問題が多々あります。それらの問題を、日本の刑事司法の歴史的背景とともに取り上げました。

第5章では、裁判のやり直し、すなわち再審の問題点を取り上げました。

長年、問題視されてきた二つの再審請求事件を例に、日本の再審制度の「異常性」について考えるとともに、再審法改正について議論している法制審で吐露された、冤罪被害者の悲痛な叫びも紹介しました。ぜひ、多くの方々に読んでいただきたいと思います。

第二部では、ビジネスパーソンが巻き込まれやすい痴漢事件と経済事件を取り上げました。

第6章では、2件の痴漢冤罪事件を例に、「可能性」で有罪にしてしまう裁判の実態、無罪になったあとの職場復帰や、その後の人生への影響などについて述べました。

第7章では、経済事件についての事前の予防策、事件が起きた場合の対応などについて、大企業だけでなく中小企業にとっても有効な方策をできる限り紹介したつもりです。

第3部は、「私たちの刑事司法改革」と題して、法務省が主導する法制審の実態を述べるとともに、私たちなりに考えた刑事司法改革への提言を述べました。

第8章では、先に述べた「特別部会」での議論の一部を再現しました。私たち市民代表は、改革に消極的な人たちの発言に驚愕しました。おそらく読者も同様でしょう。

第9章は、刑事司法改革への提言です。現在の日本の刑事司法の諸問題は、刑事訴訟法を条文どおりに運用していれば起こり得ないことです。そうした現状が改まらないのならば、新たな法律や制度を作って、今の運用を改めていくしかありません。その中には、「今すぐにでもできること」も多いのです。

国民みんなで刑事司法制度を見直そう

犯罪にまったく関わっていない市民が、警察や検察に疑いをかけられて逮捕され、とても長い期間拘置所に監禁されたうえ、さらに厳しい裁判を闘うことを強いられる──。そういう「不運」は、ある日突然やってきます。刑事事件など自分とは無縁だと、多くの人は思っているでしょう。私自身も以前はそうでしたが、自分が事件に巻き込まれて、それが大きな思い違いだったと気付かされました。

無関心は、ときに人を無防備にします。あなたも、いつ、どこで、犯罪者に仕立て上げられないとも限りません。それは決して特別な話ではないのです。

だからこそ、日本の刑事司法の真の姿を、この本を通じて多くの市民の方々に知っていただきたいと、強く願っています。

本書を通じて、日本の刑事司法の現実に、どうか1度、目を向けてください。そこから何かを考え始めること──それは、小さいけれど大切な一歩になると信じています。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯と、大阪地検特捜部がどのような「ストーリー」を作り上げたのか、詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

●2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」は廃止され、受刑者を刑事施設に収容する刑罰は「拘禁刑」として一本化されている

●本文一部敬称略

【執筆協力】

神津里季生(日本労働組合総連合会〈連合〉顧問)

周防正行(映画監督、「再審法改正をめざす市民の会」共同代表)

松木和道(元三菱商事株式会社法務部長)

安岡崇志(元日本経済新聞論説委員、元日本司法支援センター〈法テラス〉理事)

【法律監修】 河津博史(弁護士、霞ヶ関法律事務所)

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」